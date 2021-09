Cumple 100 años el Teatro Nacional Cervantes

El 5 de Septiembre de 1938 nace de Omar Ramón Moreno Palacios , en la Ciudad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. Cantor de música folklórica de estilo surero, músico guitarrista, autor y compositor.

Obras; A una ausente - Almacén de ramos generales - Cacique argentino - Cofradía de morenos - Domingo e truco - Galopes y relinchos - Huella de Santa Rosa - Qué de inconvenientes para visitar la Pancha etc

Falleció el 17 de febrero de 2021.

En 1867 fallecía en la ciudad de Corrientes, Santiago Derqui a los 58 años de edad. Abogado, docente universitario, legislador provincial, dirigente federal antirrosista, ministro y presidente constitucional de la Confederación Argentina entre 1860 y 1861, hasta la extinción de la misma. Había nacido en Córdoba el 21 de julio de 1809. (Fuente: Esteban Dómina)

Cumple 100 años.

1921: en Buenos Aires se inaugura el Teatro Cervantes .

Esa enorme mole edilicia de la esquina de Libertad y Córdoba, cuyo frente emula al rectorado de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares, y alberga un mundo de teatro, fantasía, luces, creatividad y hasta rumores de fantasmas que la habitan, se llama en la actualidad Teatro Nacional Cervantes (TNC) y este domingo cumple un siglo exacto allí, desde el 5 de septiembre de 1921.



Cada provincia y aun la Ciudad de Buenos Aires tienen sus teatros oficiales, pero este es el único Teatro federal del país; pertenece a todos y además de las actividades propias suele recibir elencos provinciales y extranjeros, organizar competencias y concursos, y unir el trabajo escénico del vasto territorio argentino.

Lo festeja con una grilla muy variada. Aquí un informe con una síntesis de la programación

Este es un video realizado a propósito de esta celebración

El 5 de Septiembre de 2000 fallece Pablo Raúl Trullenque , en La Banda, Santiago del Estero. Poeta, escritor, letrista y coplero de origen santiagueño.

Obras: Argentino hasta la muerte (con Rimoldi Fraga) - Camino al amor (con Peteco Carabajal) - Ciudad de La Banda (con Cuti Carabajal) - Cuando me abandone el alma (con Cuti Carabajal) - Entre a mi pago sin golpear (con Carlos Carabajal) - La pucha con el hombre (con Cuti Carabajal), entre otras.

Freddie Mercury nacido como Farrokh Bulsara en Stone Town, Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946 fallecido en Kensington, Londres el 24 de noviembre de 1991, fue un cantante, compositor, pianista, diseñador gráfico1​ y músico británico de origen parsi e indio,4​ conocido por haber sido el vocalista principal de la banda de rock Queen.

Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena.​ Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life o Innuendo.

Teresa de Calcuta nació en Uskub, Imperio otomano —actual Skopie, Macedonia del Norte el 26 de agosto de 1910 y murió en Calcuta, India el 5 de septiembre de 1997, de nombre secular Agnes Gonxha Bojaxhiu también conocida como Santa Teresa de Calcuta​ o Madre Teresa de Calcuta,​ fue una monja católica de origen albanés​ naturalizada india, que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950.

El acto oficial de canonización, previsto dentro del jubileo de la Misericordia, tuvo lugar en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en la mañana del 4 de septiembre de 2016.

En su honor, hoy se celebra el Día Internacional de la Beneficencia.

El 5 de septiembre de 1975 el dúo Sui Géneris, Nito Mestre y Charly Gacía, decía adios en el Luna Park, el grupo se presentó ante 30 000 personas, cifra impactante para la época. La concurrencia fue tal que tuvieron que realizar dos conciertos la misma noche, porque el público no entraba todo junto en el estadio. La iluminación pertenecía al grupo chileno Los Jaivas, quienes prestaron los artefactos al grupo. El público demostró su tristeza ante la separación, a tal punto que, al final de la primera función, García debió pedir que luego de dos temas se retirara.

El 5 de Septiembre de 1782 es brutalmente asesinada y descuartizada Bartolina Sisa en la Paz, Bolivia. Valerosa y aguerrida mujer indígena Aimara, quien se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles. Virreina y comandante junto a su esposo el caudillo Túpac Katari (Julián Apaza) y virrey del Inca.

En esta fecha se instituyo la celebración del "Día Internacional de la Mujer Indígena" por el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tihuanacu, Bolivia. Luchó en contra de la corona española durante la batalla sostenida en la colina de San Sebastián, Coronilla, el 27 de Mayo de 1812, como una de las mujeres más valientes de la época.

Hoy se celebra el Día del Pintor. Gracias a ellos, un espacio puede pasar de aburrido a lleno de vida con tan solo unos colores.

Un pintor, un entendido de la pintura y de las superficies, siempre es necesario a la hora de remodelar o cambiar desde un edificio o un pequeño espacio. A pesar de que uno no lo considera tan relevante, es de gran importancia ya que puede cambiar un lugar drásticamente.

En 2018, en Argentina se declara en las Cataratas del Iguazú el Día Mundial del Periodista Turístico.

Cumple 70 años. Michael John Douglas nació en Coraopolis, Pensilvania el 5 de septiembre de 1951, conocido como Michael Keaton, es un actor de cine y televisión estadounidense, ganador de un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical y candidato al Premio del Sindicato de Actores al mejor actor de televisión - Miniserie o telefilme.​ Es conocido por su vasta carrera e intervenciones en películas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), Batman regresa (1992), Mis otros yo (1996), Jackie Brown (1997), Jack Frost (1999),Voces del más allá (2005) Toy Story 3 (2010), Birdman (2014), En primera plana (2015), Hambre de poder (2016) y Spider-Man: de regreso a casa (2017)

Michael Keaton volverá a enfundarse el traje del Caballero Oscuro tras casi 30 años desde la última vez en The Flash, la nueva película que se está rodando en estos momentos.

Cumple 31 años: Franco Zuculini nació en La Rioja, el 5 de septiembre de 1990, es un futbolista argentino que juega de mediocampista Derecho o lateral derecho en Venezia FC de la Serie B de Italia.​

Se inició en Racing y en menos de dos años se convirtió en una de las promesas del fútbol argentino, incluyendo participaciones en las categorías inferiores de la selección argentina. Es hermano mayor del también futbolista Bruno Zuculini quien juega en River Plate.

El 5 de septiembre se celebra el Día del Scout . El Scoutismo representa un movimiento educativo alternativo que promueve desde hace más de 100 años a través de valores el desarrollo de niños y jóvenes, el respeto por la naturaleza, la responsabilidad, la igualdad y el compromiso.

En 1877 era ra delineada en terrenos cedidos por Próspero Molina, Cosquín , localidad emblemática del valle de Punilla, provincia de Córdoba.

Fue declarada ciudad el 21 de agosto de 1939.

Que tengas un buen día.