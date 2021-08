El ambiente se llena de expectativa. Los pasillos de la 102.3 y el estudio de Furia Nacional se revolucionaron con la inminente llegada de Jairo y Yaco González. Y los motivos son demasiados. No es únicamente esta sensación de que de a poco la actividad artística, la de la vida A.C (Antes del Coronavirus) va volviendo a encajar; sino también la solemnidad que inspira un artista como Jairo, que es nuestro, pero que también lo es del mundo.

Escuchá la versión de Los enamorados:

Un artista que fue "telonero" de Charles Aznavour; un cantante que fue amigo de Astor Piazzolla, de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa. El compañero de Daniel Salzano, el padre, el esposo. El que canta en español y en francés, el pintor. El amante de The Beatles y fanático al extremo de Star Wars (hasta barbijo con el sello de la saga de George Luca tiene) el de historias increíbles por contar y muchas más por escribir. Y además, el hombre con la capacidad y generosidad para hacerlo.

Puntual, Jairo y Yaco llegaron a la cita. Con guitarra al hombro y el entusiasmo de volver a la rutina de los escenarios y las giras de prensa, padre e hijo comparten -además de la similitud física y amor por la música- el temple y la humildad. Intercambio de saludos, anécdotas y hasta discos de vinilo junto a José "Pepe" Ávila en la previa de una entrevista que desde los SRT se decidió transmitir en multimedio.

Mirá un fragmento de la entrevista

Más de una hora entre canciones y recuerdos. Risas, emoción y claro, música, se abrieron paso con la cadencia propia de las melodías más hermosas.

Su paso por la radio cuando era apenas un niño, los shows que le abrieron la puerta a viajar al viejo continente.Cómo la casualidad y la causalidad de conjugaron para propiciar las uniones más trascendentes de su vida: la carta que Salzano le escribió sin conocerlo para saber si tenía talento como compositor.

También contó cómo Piazzolla lo arengaba desde las plateas cada vez que cantaba "Milonga del Trovador" cuando aparecía el verso "Con un rumor de nido volaban tras de mí, aquellos pañuelitos en la estación". Y es que ese verso, compuesto por Astor y Horacio Ferrer es el retrato de Jairo joven, dejando en tren Cruz del Eje mientras observaba cómo su familia lo despedía agitando pañuelos.

"Tuve la tremenda suerte de acompañar a Charles Aznavour en su vuelta a Francia. El había dejado de cantar allí por unos años, por razones que no sé. Pero me dio escenario y pude ahí cantar más de una decena de canciones. En ese tiempo, en Francia tenía dos canciones que habían gustado y eran conocidas. Fue una gran oportunidad", contó Jairo antes de cantar La Boheme.

Milonga del Trovador y Los enamorados se fueron sucediendo durante la hora en la que el estudio se volvió máquina del tiempo. Se emocionó cantando esta última, canción que disfrutaba su esposa Teresa, quien falleció días atrás y de quien habló con ternura. Jairo contó que no era una gran melómana y que hasta se animaba a decirle al autor cuando una canción no le gustaba: "es demasiado cursi", solía sentenciar. Su matrimonio duró una vida, una larga vida. Pero el primer encuentro entre el Jairo joven y Teresa casi fue el último. De eso también habló en Furia Nacional: "En la primera salida me contó que había regalado dos entradas para un concierto de Los Beatles porque no le gustaba. No supe si dejarla ahí mismo o qué hacer. No lo podía creer". Cómo continuó ese romance trascendió la falta de amor hacia los cuatro de Liverpool.

Su disco, la excusa inmediata de su gira. 50 años con la música, la trayectoria que lo avala. De ese disco también habló junto a Pepe Ávila. Mencionó la alegría y "el espíritu de celebración durante cada sesión de grabación", porque cada uno de los títulos elegidos "tenían una tremenda y casual conexión con los artistas que me acompañaron". Luciano Pereyra por ejemplo, le puso voz a la canción preferida de su madre Caballo Loco.

Más de una hora de la magia y vida de un hombre, un músico, que son reflejo de la propia historia de la música de nuestro país. Y el reconocimiento se logra una vez más, con cuatro funciones con localidades agotadas en Quality Espacio.