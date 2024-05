Dancing Mood, la banda más importante del Ska, Reggae y Swing de Argentina cumple 25 años.

La banda presenta gira y actúa en Córdoba, este viernes a las 19 en Club Paraguay (Marcelo T. de Alvear 651). Entradas en alpogo.com

Con un sonido que se va solidificando cada vez más al pasar los años, Dancing Mood sigue apostando a su estilo instrumental que lo diferencie de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional.

Con un ritmo que no pasa de moda y una formación sólida logran un sonido más rústico, pero con más calidad y claridad. Con “On the good road” 2017 y “Ska explosion” 2015, la banda apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no es una banda de covers y que no pierde su sonido típico.



En 2024 saldrá a la luz material nuevo de estudio. Los años pasan, muchas bandas también, Dancing Mood sigue firme apostando a un estilo diferente, pero que supo ganarse su respeto y lugar. La banda está dirigida por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo, quien además es líder fundador de Dancing Mood.



Uno de los objetivos, aparte del simple hecho de sentir y compartir la música es reivindicar y difundir las joyas de este arte, dándole un enfoque primordial a los años 50, 60 y 70. Los genios Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, Count Basie, Bill Evans, Barry White, The Carpenters, pasados al "Dancing Mood Style".

Sobre Dancing Mood

El grupo nació en diciembre de 1999 en Buenos Aires. Está formado por 13 músicos y liderado por 8 instrumentos de viento, con colaboraciones puntuales y esporádicas de otros tantos en sus directos y que, con temas clásicos del reggae junto con otros estilos, se adapta en forma instrumental al ska jamaiquino.

El nombre de la banda proviene de un tema del cantante Delroy Wilson y su significado tiene que ver con la idea “de humor para bailar”.