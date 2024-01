La obra desembarcó en la perla de las sierras haciendo que dos de las actrices más queridas en el mundo de la actuación hayan levantado el telón de Teatro Candilejas 2.





Con un público que de principio a fin, disfrutó a pleno del desempeño de dos actrices que durante un largo tiempo estuvieron ensayando un libro de mucho texto creativo, dulce y visceral.

Bajo la mirada de su director Manuel González Gil, el debut fue más de lo esperado.



Realmente sus actrices Nazarena Vélez y Gladys Florimonte, en esta nueva versión, lo dieron todo, haciendo que el espectador se vuelva tan “loco” como ellas.



Todo se rompe, las hermanas sacan aquellos dolores pendientes en escena, odiándose, pero con un final que jamás esperarías.



¿Quién dijo que los hermanos no se pelean? Acá estas dos hermanas no se ven desde hace 20 años… se matan, se aman... y al final… es para no perderselo.



Las dos actrices disfrutan actuar por eso: "Gracias por venir a Carlos Paz, hace 10 años que no venía, volver y hacer esta obra es para mí un renacer”, expresó Nazarena Vélez envuelta en lágrimas al lado de una Gladys Florimonte que sostiene a su amiga en donde ambas la rompieron durante noventa minutos.

En la platea, la familia de Naza, Barbarita Velez, el Titi y su compañero de vida Santiago Caamaño las aplaudieron de pie, junto a los productores Juan Manueel Caballe, José Luis Letona y Carli Bessone.

Gladys y Naza sorprenden en el escenario.





Por eso, ambas actrices son "Dos locas de remate” que los esperan en el Teatro Candilejas 2, de miércoles a domingo.



Entradas en Boletería del teatro y www.plateanet.com