En 1939 nacía "Comercio y Justicia", diario cordobés especializado en la actividad de tribunales dirigidos por Domingo S. Pronsatto. (Fuente Esteban Dómina) Quien desee suscribirse puede ingresar a este enlace

Feliz cumpleaños a este valioso medio de comunicación.

En 1869 nace en Porbandar, India, Mohandas Karamchand Gandhi, figura decisiva en la lucha por la independencia de su país del Reino Unido. El Mahatma Gandhi lideró la lucha no violenta en su país a través de la desobediencia civil. India se independizó en 1947, al igual que Pakistán, provincia de mayoría musulmana, lo cual derivó en conflictos entre las dos nuevas naciones. Gandhi fue asesinado en 1948.

En 1951 nace como Gordon Sumner el músico inglés Sting. Lideró el trío The Police a multas de los 70 y luego continuó una exitosa carrera solista. También incursionó en cine. Comprometido con los derechos humanos, dedicó el tema "They Dance Alone" a la lucha de las mujeres chilenas por los desaparecidos, y lo cantó en la cancha de River, junto a las Madres de Plaza de Mayo, en 1988, en el recital de Amnistía.

Un lanzamiento reciente que adelanta su trabajo The Bridge que conoceremos en noviembre..

En 1826 mediante el dictado de una ley, la provincia se separaba de las demás que habían adherido al llamado “Pacto de asociación nacional”.(Fuente Esteban Dómina)

En 1971 en México, a los 60 años, muere Ignacio Villa, "Bola de Nieve". Había nacido en Cuba en 1911. Fue cantante, compositor y pianista. Un infarto acabó con su vida, dejando tras de sí una producción discográfica de relevancia en la música popular de América Latina. Afirmó: "No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación"

Esta canción la hemos escuchado en "La ley del deseo" película de Pedro Almodóvar.

En 2015 se promulga la norma 27.092, que había sido sancionada en el Congreso. La fecha elegida coincide con el Día Internacional de la No Violencia establecido por la ONU para recordar el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi.

También se celebra el

Día de los Encargados/as de Edificios

Día de los Escribanos/as

El 2 de octubre de 1924 se produjo el llamado "gol Olímpico": fue en un amistoso entre Argentina y Uruguay, disputado en la cancha de Sportivo Barracas. El delantero de Huracán Césareo Onzari anotó un gol desde el banderín del córner a los 15 minutos del primer tiempo. Los uruguayos eran campeones olímpicos de París 1924.

Que tengas un buen día.