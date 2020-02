1895: en Reino Unido, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto.

Cumple 65 años: Guillermo Héctor Francella nació en Buenos Aires el 14 de febrero de 1955, es un actor y comediante. Algunas de sus películas fueron Rudo y Cursi, El secreto de sus ojos (ganadora del premio Óscar a la Mejor película de habla no inglesa),​Corazón de León y El Clan. Es considerado una de las celebridades más influyentes en nuestro país.​ Ha trabajado en series y programas de televisión como La familia Benvenuto, Poné a Francella y Casados con hijos, en junio se estrenará la obra teatral basada en esta serie. Por estos días la película El robo del siglo que protagoniza junto a Diego Peretti, Pablo Rago y elenco es una de las películas más vistas en los cines argentinos. Vemos el trailer.

Cumple 32 años: Ángel Fabián Di María nació en Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina el 14 de febrero de 1988, es un futbolista argentino. Juega como extremo en París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

Es internacional absoluto desde 2008 con la Selección Argentina, ha alcanzado los subcampeonatos en la Copa del Mundo de 2014, la Copa América 2015 y la Copa América Centenario. Con la Selección olímpica obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y contento la Selección sub-20 se coronó campeón en la Copa Mundial Sub-20 de Canadá 2007.

El 14 de febrero de 2005 se fundó YouTube.

Es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs y YouTube Gaming. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como youtubers.

Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005 y, en octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1 650 millones de dólares y ahora opera como una de sus filiales. Es el sitio web de su tipo más utilizado en internet

Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de febrero de 1898 y murió en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959, fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta argentino, agrimensor e ingeniero de profesión. Fue amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con quienes formó parte de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía argentina.

Cada 14 de febrero se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que son malformaciones en el corazón o de los grandes vasos sanguíneos que se puede encontrar en el feto y en el recién nacido

Cumple 44 años: María Jazmín Stuart nació en Buenos Aires el 14 de febrero de 1976 es una actriz y directora de cine. Debutó como directora de cine con el filme Desmadre, en 2012, protagonizada por Claudia Fontán y Florencia Otero

Cumple 28 años: Alfred Thomas "Freddie" Highmore nació el 14 de febrero de 1992 es un filólogo, actor, guionista, productor y director inglés. Hizo su debut como actor en la película de comedia Women Talking Dirty (1999), y desde entonces ha participado en Finding Neverland (2004), Five Children and It (2004), Charlie y la Fábrica de Chocolate (2005), Arthur y los Minimoys (2006), August Rush (2007), The Spiderwick Chronicles (2008), Toast (2010), The Art of Getting By (2011), Bates Motel (2013) y The Good Doctor (2017). Ganó el Critics' Choice Movie Award for Best Young Performer dos años consecutivos (2004–2005).

En 2017, ganó un People's Choice Award por su actuación en la serie televisiva The good doctor.

Torcuato Enrique Pascual Emiliozzi nació el 30 de mayo de 1912, Flores, Ciudad de Buenos Aires y mjurió el 14 de febrero de 1999, Olavarría, Provincia de Buenos Aires, fue un histórico mecánico argentino, copiloto y preparador de automóviles de competición. Hermano mayor y compañero de habitáculo de Dante Emiliozzi, lo acompañó en la obtención de los campeonatos argentinos de Turismo Carretera en los años 1962 a 1965. Fue artífice también, de la construcción del primer motor V8 con válvulas a la cabeza utilizado en Argentina para el Turismo Carretera (inclusive mucho antes que la propia Ford Motor Company a nivel mundial

El Día de San Valentín —o simplemente San Valentín— es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma, que están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad.

