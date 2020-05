El día del Himno Nacional Argentino se conmemora todos los 11 de mayo, porque en 1813 la Asamblea del año XIII sancionó como "Himno" a la marcha patriótica cuya letra compuso Vicente López y Planes y la música fue creada por Blas Parera.

La canción patria fue interpretada inicialmente en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson y fue ella quien entonó los primeros acordes.

DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Una versión del Himno Nacional con instrumentos autóctonos

Himno Nacional Argentino con instrumentos autóctonos

Canal 10 cumple 58 años: Fue inaugurado el 11 de mayo de 1962, en el predio de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, Multimedio SRT.

Se trata del primer canal de televisión digital del interior de la provincia, que comparte el espacio junto a dos radios (Radio Universidad y 102.3 FM) y la página web (Cba24n. com.ar ) y el Canal U. Los medios conforman los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC), ubicado en barrio Marqués de Sobremonte.

55 Años de LV80 TV Canal 10 de Córdoba - Servicios de Radio y TV Universidad Nacional de Córdoba

1984 - Nace Abel Federico Pintos (o simplemente Abel pintos), en la localidad de Ingeniero White, Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Cantante y compositor. Se crio en Cutral-Co, Provincia de Neuquén y a la edad de 7 años ya cantaba. Pero sus avances profesionales se dieron a través de una larga cadena de coincidencias: Raúl Lavie, viajó a Bahía Blanca a un programa llamado "Tango en la Bahía", donde lo escuchó cantar. Ese día, Abel tenía un cassette con algunos temas grabados e inmediatamente se lo entregó al cantante de tangos quien a su vez se lo pasó a Pity Iñurrigarro, entonces productor de León Gieco; Pity le propone formar parte de su productora Abraxas y un contrato con Sony Music. Abel viajaría a Buenos Aires, donde conoce personalmente a León Gieco quien lo apadrina y produce su primer disco. “Para cantar he nacido” se llamó la placa que fue grabada durante el mes de Marzo en los estudios ION. A partir de allí, la historia que conocemos. Este es su tema más reciente. Este año será padre.

Abel Pintos & Beatriz Luengo - El Hechizo

El 11 de mayo de 1981, falleció Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley. Nacido el 6 de febrero de 1945 en Saint Ann, Jamaica, fue un músico, guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1981). Es el intérprete más reconocido de la música reggae.

Could you be loved - Bob Marley (LYRICS/LETRA) (Reggae+Video)

1820: en Inglaterra se realiza la botadura del HMS Beagle, barco que, una década más tarde, llevará a Charles Darwin a su viaje científico.

Darwin. Un viaje al fin del mundo

1924: en Alemania se crea la Mercedes-Benz formada por Gottlieb Daimler y Karl Benz como fusión de las dos compañías.

Historia de Mercedes Benz (breve documental)

Irving Berlin nacido en Mahiliou, Bielorrusia el 11 de mayo de 1888 y fallecido en Nueva York, 22 de septiembre de 1989, fue un compositor y letrista de Broadway, nacionalizado estadounidense, uno de los más prolíficos y famosos de la historia contemporánea de América. Compuso alrededor de 3000 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en canciones populares y estándares como "Cheek to Cheek", "Puttin' on the Ritz", "Alexander's Ragtime Band", "Let's have another cup of coffee", "Let's face the music and dance", "There's No Business Like Show Business", "White Christmas" (Blanca Navidad).

Todas ellas dejaron una huella indeleble en la música y cultura estadounidense. Produjo 17 películas y 21 espectáculos de Broadway, además de sus canciones individuales.

Always - Paul McCartney (Sub. Español)

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marqués de Dalí de Púbol nació en Figueras el 11 de mayo de 1904 y murió el 23 de enero de 1989, fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo.

Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante.

SALVADOR DALÍ | Draw My Life

1916, nace: Camilo José Cela, escritor español. Falleció el 17 de enero de 2002. Autor prolífico y representante de la literatura de posguerra, se desempeñó como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. Fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995.

CELA, Camilo José - A FONDO (EDICIÓN INFORMATIVA)

Francisco Alejandro Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral nació en Madrid el 11 de mayo de 1932 y falleció en Boadilla del Monte el 28 de agosto de 2007, fue un poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español.

Periodista y escritor de éxito, colaboró con los periódicos y revistas más variadas e influyentes en la vida española. Esta experiencia está reflejada en sus memorias periodísticas Días felices en Argüelles (2005). Entre los diversos volúmenes en que ha publicado parte de sus artículos pueden destacarse en especial Diario de un snob (1973), Spleen de Madrid (1973), España cañí (1975), Iba yo a comprar el pan (1976), Los políticos (1976), Crónicas postfranquistas (1976), Las Jais (1977), Spleen de Madrid-2 (1982), España como invento (1984), La belleza convulsa (1985), Memorias de un hijo del siglo (1986), Mis placeres y mis días (1994).

Francisco Umbral, Premio Cervantes 2000, entrevistado en "Pretextos"

Cumple 68 años: Beatriz Spelzini nació en Buenos Aires el 11 de mayo de 1952,​ es una actriz argentina de cine, teatro y televisión.

Es egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 2011, Spelzini fue galardonada con el premio Deutscher Filmpreis en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en El día que no nací entre otros premios de importancia. Trabaja en teatro, cine y televisión. Recordamos su participación en " La chica que limpia", serie emitida por Canal 10. Hoy disponible en Cine.Ar

Trailer serie "La Chica que Limpia" Estreno 22 de agosto en CINE.AR Play

Cumple 31 años: Geoffrey Royce Rojas de León1​5​(Bronx, Nueva York nació el 11 de mayo de 1989, conocido como Prince Royce, es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense de ascendencia dominicana.

El 7 de febrero de 2020 se estrenó su sexto álbum de estudio Alter Ego. El álbum debutó en la posición uno en la lista Top Latin Albums (Billboard)​ con ventas equivalentes a 11.000 unidades, durante su primera semana de lanzamiento en los Estados Unidos. Ha grabado con DaniLeigh, Marc Anthony, Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Manuel Turizo y Maluma, entre otros.

Prince Royce - Besos Mojados (ALTER EGO Video)

Que tengas buen día.