Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Rock, una fecha para recordar la trascendencia de un género que cambió la historia de la música para siempre. La elección de este día fue para recordar la realización del mega concierto de rock "Live Aid", celebrado este mismo día en 1985.

Live Aid fueron dos conciertos organizados por el líder y vocalista de la banda de rock The Boomtown Rats Bob Geldof, y el líder y vocalista de la banda de pop Ultravox Midge Ure, dados forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres y en el John F. en Filadelfia.

Ambos conciertos tenían el objetivo de recaudar fondos para Somalía y Etiopía, dos países del continente africano que enfrentaban una crisis social y de hambruna. Exactamente un año después del evento, debido a su éxito arrollador e internacional, se declararó que la fecha sea considerada como fundacional del Día Mundial del Rock.

El evento reunió a las bandas más icónicas de la música, entre ellas: Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Reo Speedwagon, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Phil Collins, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney y muchos más.

Su ideólogo fue Bob Geldof, el cantante irlandés de The Boomtown Rats. Su iniciativa pretendía ser una respuesta a la dura crisis que atravesaba el continente africano a mediados de la década del 80 por una severa epidemia de hambruna, siendo Somalía y Etiopía los más castigados por esta peste. Se estima que casi un millón de personas perdieron la vida, solamente en Etiopía, entre 1984 y 1985.

Es así que Bob Geldof fundó la organización Band Aid Trust, a través de la cual comenzaría a darle forma a su ambicioso proyecto benéfico que terminó por nombrar Live Aid, que significa en español ‘Ayuda en Vivo’. El concierto duró 16 horas, y concentró a intérpretes históricos del género, donando todo lo recaudado.