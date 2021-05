El 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha fue establecida por el Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) desde 1997.

El 30 de Mayo de 1900 durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, un decreto refrendado con la firma del Presidente de la Nación y de los ministros Luis María Campos, Emilio Civit, Martin Rivadavia, Felipe Yofré, José María Rosa y Martín García Merou disponía con respecto al Himno Nacional Argentino debía interpretarse sólo la primera cuarteta de la primera estrofa, los últimos cuatro versos de la novena y el coro final, o sea tal como se lo canta en la actualidad.

En 1431 en la ciudad francesa de Rouen, el duque inglés Juan de Bedford quema en una hoguera a Juana de Arco, heroína de Francia en la fase final de la Guerra de los 100 años con Inglaterra, acusada de herejía en un juicio encabezado por el obispo Pierre Cauchon. La llamada “Doncella de Orleans” fue canonizada en 1920.

En 1916 la llevó al cine: Cecil B. DeMille; en 1928: Cral Dreyer; en 1948: Víctor Fleming; en 1954: Roberto Rossellini; en 1957: Otto Preminger; en 1962: Robert Bresson: en 1994 Jackets Rivette;en 1999 Luc Duguay y también: Luc Besson, vemos el trailer de esta última versión con Milla Jovovich y gran elenco.

En 1991 afectado gravemente por el sida, el cantante Freddie Mercury graba en Inglaterra "These Are the Days of Our Lives", su último videoclip con la banda de rock británica Queen. La canción fue escrita por Roger Taylor y forma parte del álbum “Innuendo”, publicado en 1991.

El 30 de Mayo de 2007 fallece a los 67 años Oscar Emilio "Cacho" Tirao, en Ciudad de Buenos Aires. Eximio guitarrista y compositor de música folklórica, de origen bonaerense.

Su obra más célebre es el concierto para guitarra y orquesta sinfónica "Conciertango Buenos Aires".

Otras obras: Canción al niño deseado - Charcos del amanecer (con Homero Manzi) - Milonga de Don Taco - Preludio incaico, entre otras.

El 30 de Mayo de 2013 fallece Eduardo Madeo, en la Ciudad de Salta.

Cantor, bombisto y compositor de origen salteño. Si bien en 1953 integró el conjunto "Los Coyuyos" luego se ligó al conjunto folklórico salteño "Los Fronterizos" cuando en 1954 pasaba de ser un trio a un cuarteto, justamente con el ingreso de Madeo y Moreno.

Obras: Ecos de mis cerros (con Gerardo López) - La tastileña (con Manuel José Castilla) - Lamento - Padre viento, entre otras...

En 1964 se publica en Estados Unidos el disco "England´s newest hitmakers", el primero de la legendaria banda de rock británica The Rollings Stones. Contiene doce canciones.

El 30 de mayo de 1919 se fundo El Gráfico, la revista argentina deportiva por excelencia. Fue creada por Constancio C. Vigil para la Editorial Atlántida, y su primer número tenía 12 páginas con fotos y epígrafes, de allí su nombre. Recién en 1925 se volcó al deporte, fue semanal hasta 2002 y allí pasó a ser mensual. En enero de 2018, la revista dejó de publicarse.

Video realizado en 2019...

Cumple 78 años: Víctor Laplace nació en Tandil, provincia de Buenos Aires; 30 de mayo de 1943.

Actor, director y guionista argentino de cine, teatro y televisión. Desarrolló una amplia carrera como actor en teatro, cine y televisión. Se ha destacado también por su compromiso político y social haciendo teatro político, en barrios obreros por todo el país.

Actuó en comedias musicales y obras de teatro de varios autores; filmó más de 60 películas. En el verano de 2019/2020 hizo temporada en Carlos Paz con la obra "Rotos de amor".

Reportaje realizado en aquella oportunidad por Canal 10...

