1887: en Punxsutawney (Estados Unidos) se celebra por primera vez el Día de la Marmota, es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno, basado en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero. Motivó una muy buena película del año 1993

El Día de la Marmota (Groundhog Day - 1993) - Subtitulado

Cumple 43 años: Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla el 2 de febrero de 1977, conocida artísticamente como Shakira, es una cantautora, productora discográfica, bailarina, empresaria, embajadora de buena voluntad de UNICEF y filántropa colombiana.​

Su elevado nivel de ventas, versatilidad vocal y éxito global la ha llevado a ser calificada por Sony Music y Billboard con el apodo de «Reina del pop latino». Coincidentemente hoy se convierte en una de las dos primeras latinas protaagonistas del medio tiempo del Súper Bowl, junto a Jennifer López

Shakira Super Bowl 2020 halftime show | NFL

Cumple 33 años Gerard Piqué Bernabéu nació en Barcelona, España el 2 de febrero de 1987 es un futbolista español que juega como defensa central en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Fue internacional absoluto con España entre 2009 y 2018, totalizando 102 partidos y 5 goles, con la que se proclamó campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012.

GERARD PIQUÉ - Draw My Life

1922: se publica la novela Ulises, de James Joyce.

El Ulises de James Joyce - Ver para leer

2004: el tenista suizo Roger Federer alcanza el número 1 del mundo por primera vez en su carrera, puesto que conservaría por 237 semanas consecutivas, y un total de 302 semanas. Siendo así el número uno que más tiempo estuvo en la cima del Ranking, de manera consecutiva y total.

Federer v Hewitt: ATP Finals 2004 Final Highlights

James Augustine Aloysius Joyce nació en Dublín el 2 de febrero de 1882 y murió en Zúrich el 13 de enero de 1941 fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Joyce es aclamado por su obra maestra, Ulises (1922), y por su controvertida novela posterior, Finnegans Wake (1939). Igualmente ha sido muy valorada la serie de historias breves titulada Dublineses (1914), así como su novela semiautobiográfica Retrato del artista adolescente (1916). Joyce es representante destacado de la corriente literaria de vanguardia denominada modernismo anglosajón, junto a autores como T. S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound o Wallace Stevens.

5 CURIOSIDADES - JAMES JOYCE

Julio María Sosa Venturini nació en Las Piedras, Uruguay el 2 de febrero de 1926 y murió en Buenos Aires, Argentina el 26 de noviembre de 1964, más conocido como Julio Sosa y apodado El Varón del Tango,​ fue un cantante uruguayo de tango que alcanzó la fama en Buenos Aires y Uruguay en las décadas de 1950 y 1960, siendo, junto a Carlos Gardel y Roberto Goyeneche los mayores íconos de la historia del género.

Tango Cambalache cantado por Julio Sosa

Cumple 23 años Ellie Bamber nació el 2 de febrero de 1997 es una actriz y modelo inglesa. Conocida por sus papeles en las películas Pride and Prejudice and Zombies (2016) y Nocturnal Animals (2016). En 2017, Bamber apareció en el video musical de la canción «En 2017, Bamber apareció en el video musical de la canción «There's Nothing Holdin' Me Back» del cantante canadiense Shawn Mendes, en el cual interpreta al interés amoroso del artista.6» del cantante canadiense Shawn Mendes, en el cual interpreta al interés amoroso del artista.6

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

Simon John Ritchie nació en Londres el10 de mayo de 1957 y murió en Nueva York el 2 de febrero de 1979, conocido como Sid Vicious, fue un músico inglés considerado una de las figuras más importantes de la primera ola del punk de la década de 1970.1​ Fue bajista y corista de Sex Pistols desde febrero de 1977 hasta mediados de 1978.

sid vicious - something else (subtitulada español)

Alexander Selkirk, nacido Alexander Selcraig en Lower Largo, Fife, Escocia, 1676 y fallecido en Cape Coast, Ghanael 13 de diciembre de 1721, fue un marinero escocés que estuvo durante cuatro años y cuatro meses como un náufrago en una isla desierta en la zona central de Chile; es probable que tanto sus viajes como la historia de Pedro Serrano proporcionaran inspiración a Daniel Defoe para Robinson Crusoe, aunque en su primera edición de 1719 la isla se ubica cerca de la desembocadura del río Orinoco y no en el océano Pacífico.

El 1 de enero de 1966 la isla en la que estuvo Selkirk fue oficialmente rebautizada como Robinson Crusoe.

El pirata Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe - Prendiendo fuego - animación stop motion | Español

Eugene Curran Kelly nació en Pittsburgh el 23 de agosto de 1912 y murió en Beverly Hills el 2 de febrero de 1996, más conocido como Gene Kelly, fue un actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo estadounidense.

Jerry Mouse and Gene Kelly Dance - Anchors Aweigh (1945)

Violeta Zúñiga Peralta nació en Zúñiga, Región de O'Higgins el 12 de abril de 1933 y falleció el 2 de febrero de 2019 fue una activista de los derechos humanos chilena que formó parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos desde la Dictadura Militar de Chile (1973-1990) hasta el día de su fallecimiento;​ a su vez fue miembro del conjunto folclórico de la misma agrupación. Participó más de cien veces en la presentación de la obra de arte La cueca sola, en la que participó como bailarina.

El Baile de los Cisnes (The Dance of the Swans)

Que tengas buen día