La señal universitaria de Canal U transmite este sábado y domingo los documentales “Varsavsky. El científico rebelde” y “Aquí estoy”



Mirá de qué se tratan:

“Varsavsky. El científico rebelde”



Un periodista de ciencia lee en un libro de divulgación científica que a fines de los ´60 no había centro de investigación argentino que no discutiera los planteos sobre ciencia, tecnología y sociedad del matemático y pionero de la computación Oscar Varsavsky.



Comienza así una indagación para conocer quién fue este científico, cuáles eran sus provocadoras ideas y qué vigencia tiene en la actualidad su pensamiento entre los investigadores de nuestro país.



Pero la búsqueda no está exenta de problemas. Varsavsky odiaba que le tomen fotografías. Así, conseguir imágenes y registros audiovisuales se convierte en una obsesión para el periodista.



Gracias a su búsqueda, el investigador logra descubrir a un científico hondamente preocupado por el desarrollo y el cambio social y que enfatizaba la necesidad del compromiso del hombre de ciencia con la política de su tiempo.



El director del film es Rodolfo Petriz. Se podrá ver el sábado 9 a las 22 horas.

“Aquí estoy”



En el año 1958 Alberto Angeleri estuvo perdido durante 10 días en una de las montañas más altas de América, pasó esos días sin agua ni comida, durmiendo a la intemperie con temperaturas de aproximadamente 20°C bajo cero, caminó y se arrastró kilómetros con sus pies congelados.



Sufrió varias alucinaciones, sintió que se moría, pero nunca bajó los brazos. Después de 50 años de silencio, éste hombre de 77 años decide subir nuevamente para festejar su cumpleaños y contar la historia que guardó durante tanto tiempo... Su lucha por sobrevivir.



Dirección: Maximiliano Angeleri Marty. Se puede ver el domingo 10 a las 22 horas en Canal U.