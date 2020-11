El joven trapero Mauro Ezequiel Lombardo, conocido en la escena artística como Duki, informó a sus seguidores que dio positivo en Covid-19.

La noticia fue confirmada por historias en su cuenta de Instagram donde expresó: "Perro, estoy con covid, hace cuatro días que no me puedo mover, estoy hecho pollo”, comenzó diciendo el trapero en el video; luego comenzó a escucharse el tema “La primera vez”, de su colega YSY A, y siguió: “Pero escuché esto... te amo, gil, estaba en la cama, me levantaste de la cama, te amo guacho la c... de la borra”.

“¿Encontramos la vacuna para el covid o qué? Te amo, gordo hdp, feliz de que disfrutes de esta música", respondió YSY A las historias, feliz de que su amigo recobrara algo de ánimo con su nueva canción a la que definió como “salida de lo más latente del corazón”.

En 2016, Duki ganó la competición "El Quinto Escalón", la más importante de Argentina en materia de rap.

En 2018, formó un grupo de trap junto a YSY A y Neo Pistea llamado Modo Diablo, pero en 2019, lanzó su primer álbum discográfico, Super Sangre Joven, bajo el nombre de su sello discográfico del mismo nombre.

El joven freestyler tiene 24 años y cuenta con más de 5 millones de seguidores en IG.