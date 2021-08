Duran Duran lanza su nuevo single "More Joy!" junto a Chai

La banda de pop británica presenta tu nueva canción junto a Chai. Se trata de "More Joy!", el adelanto de su próximo decimoquinto álbum de estudio “Future Past" que se lanzará el 22 de octubre.



Además, el grupo dio a conocer la lista completa de canciones y los invitados especiales: Graham Coxon (Blur), Mark Ronson, Tove Lo, Ivorian Doll, Chay & Mike Garson.

Duran Duran, con su nuevo single profundiza en su característica energía pop mientras agrega un sabor J-pop-disco-punk con la colaboración de Chai, la banda de punk de chicas en rápido ascenso de Nagoya, Japón. Con "More Joy!", el grupo muestra todas las razones por las que siguen siendo una de las bandas más emocionantes y progresistas del planeta. Con sintetizadores de ritmo rápido, percusión y las voces corales de Chai de “more joy!”, la canción no hace más que evocar pura alegría.



Hablando desde Londres sobre este nuevo single, el tecladista Nick Rhodes dijo: “More Joy!" nació de una alocada zapada con Duran Duran, Graham Coxon y Erol Alkan. Era una pieza tan inusual que no estábamos muy seguros al principio de si encajaría. Me recordaba a uno de esos videojuegos japoneses retro, que siempre encontré bastante enaltecedores. Se nos ocurrió el coro "More Joy!" desde el principio, y se convirtió en la clave del resto de la canción. Todos estuvimos de acuerdo en que sonaría muy bien con voces femeninas japonesas, y fue entonces cuando Simon tuvo la inspiradora idea de preguntarle a Chai si querían colaborar con nosotros. Para nuestra alegría, estuvieron de acuerdo, y el resultado ciertamente trajo una nueva energía increíble a la canción. ¡Ellas son tan especiales!”.



Sobre traer a Chai a bordo, Simon Le Bon revela: “Nick sugirió algunas voces femeninas.. y sabía exactamente dónde encontrarlas: Chai, una banda postmoderna de punk japonesa de chicas, cuya energía y puro sentido de la diversión podría volar tus oídos. Nos sentimos honrados de que esparcieran su polvo mágico de neón rosa en nuestra canción. Ahora es “More Joy!" (feat. Chai). Chai- amadas por siempre!".



Acerca de la colaboración, Chai dijo: “¡Estamos llenas de alegría! Cuando Duran Duran nos pidió que nos uniéramos a su nueva canción, la escuchamos y pensamos "esto es animado, rock, genial y divertido", ¡y bailamos!. Agregamos nuestras voces a su sonido rock, ¡haciéndolo aún más "More Joy!", "Porque nosotras somos eso: “más alegría!”. ¡Gracias Duran Duran!".



"Future Past" estará disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos: CD estándar, cassette, un deluxe CD de edición limitada de tapa dura con tres canciones adicionales y vinilo de colores. La tienda oficial también ofrecerá formatos exclusivos de vinilo y cassette con impresiones firmadas de edición limitada.