Para este fin de semana de Halloween se suma una nueva propuesta que es un explosivo cóctel de artes. El Circo de los Horrores es una ópera rock circense, con música y voces en directo, y una técnica visual novedosa y actos circenses de gran magnitud.

"Apocalipsis" tenía previsto llegar este año a Buenos Aires. Se reprogramó el show para 2021, pero ahora, se podrá ver un adelanto por streaming.

La obra traslada al espectador al mundo después del colapso, donde guerras, sequías, enfermedades, caos medioambiental y conflictos entre razas han dejado un planeta devastado, sin apenas recursos para subsistir y donde solo queda un pequeño grupo de supervivientes, divididos en clanes, que han tomado el control de la tierra.

"Apocalipsis" es un show trepidante, brutal e intenso que fusiona por primera vez en un espectáculo el ritmo del teatro musical y el riesgo del circo. El espectáculo deja al público sin aliento y lanza un mensaje que no dejará indiferente a nadie.

El español Suso Silva, creador de la compañía Circo de los Horrores, define el show como una "fábula rockera apocalíptica" con elementos del cine de Robert Wiene, Karl Freund y Friedrich Murnau con una estética de los primeros "Mad Max" de George Miller.



"En todos los shows hay muchos guiños al gran cine que se hizo hace muchas décadas. Y cómo no, 'Apocalipsis' también nace como un guiño a 'Mad Max', por supuesto, pero sobre todo por la electricidad de gritarle un poco a la gente el daño que le estábamos haciendo al planeta", describe Silva en un diálogo con Télam.



La obra se presenta el sábado con funciones a las 19.30 y a las 22. El domingo se exhibe a las 0.30. Se podrá ver aquí.

Sobre la fusión de artes y características técnicas de la obra



El espectáculo cuenta con casi 100 personas de 10 nacionalidades, entre artistas, técnicos y personal de gira, y se desarrolla bajo una carpa de 4.000 metros cuadrados de lona, 1.000 metros cuadrados de superficie y 23 metros de altura, en la que se encuentra un escenario de más de 600 metros cuadrados y una espectacular pantalla de LED de 208 metros cuadrados.

"Este show se parió y surgió hace dos años y medio o tres, cuando se empezaron a escribir las primeras líneas. Fíjate que se hablaba del apocalipsis, el virus, las pandemias, el problema social, político y religioso que tenía nuestro planeta, y fíjate dónde estamos", expresó Suso Silva, sobre el carácter casi anticipatorio del show.

El español, residente en Valencia, aseguró que no era su intención ser premonitorio respecto de la pandemia, pero que sí quería "avisar que podía ocurrir algo como lo que está sucediendo".



"Me dices si soy brujo o si puedo ver el futuro y no, solamente hay que oler a qué huele la calle, a qué huele mi país, a qué huele Europa y a qué huele Latinoamérica para darnos cuenta que esto era algo que podía ocurrir. El cambio climático, las banderas, las fronteras, creo que hay que prender fuego todo eso y derrumbarlo para volver a construir".



"De esto habla 'Apocalipsis', de un mundo sin fronteras ni banderas dividido en clanes, donde al final después de tanta devastación le abre puerta a la esperanza, al hermanamiento, y la Madre Tierra nos canta una última canción dándonos esperanza", describió.

Además, se sinceró al decir que este show es el que "más miedo" le causó de todos lo que hizo hasta el momento "porque es un terror real y, para prueba, está lo que le está sucediendo al planeta", en referencia a la pandemia de coronavirus.

Sobre la fusión de artes, dijo que lo que buscó fue "readaptar y reutilizar números muy de circo, muy tradicionales, muy de feria, muy de exteriores y adaptarlos como un guión de fondo".



"Utilizo la danza contemporánea, dibujar con arena; de Mongolia llega una troupe de trece mongoles que hacen acrobacias y es lo mejor que hay ahora mismo en el mundo". "Es un espectáculo que los va a dejar sin aliento, brutal, impactante. Nos hemos reinventado, y este show en streaming no ha perdido la esencia ni el gran impacto visual", agregó Suso Silva.

Fuente Télam