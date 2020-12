El cantautor guatemalteco publicó un video muy emotivo y esperanzador.



En sus redes sociales, expresó: "Señores, el 2020 nos dejó un par de canas que no teníamos, pero nos dejó la certeza, por haberse portado de manera extraña, de que al 2021 no le queda otra que ser mejor que este. Y lo será, hay una luz enorme al final del camino, esa luz la prendemos nosotros o la apagamos, programemos nuestra actitud para que el año que viene sea mejor que este. Yo los quiero mucho donde quiera que se encuentren y les agradezco inmensamente porque en el confinamiento de este año, a pesar de todo, le echaron un vistazo y le pusieron un oído a las locuras que se me ocurrieron a lo largo de todos estos meses…”.



Mirá todo el video:

Ricardo Arjona lanzó este año su exitoso álbum “Blanco” en medio de la pandemia mundial y anuncia otro disco para principios del 2021: “Covers, demos y otras travesuras de Blanco”.



Tras este lanzamiento no convencional del álbum “Blanco” del proyecto “Blanco y Negro” que alcanza ya más de 140 millones de vistas en sus videos oficiales y más de 16 millones de reproducciones en las inéditas sesiones de autor, Ricardo Arjona se continúa reinventando bajo el lema: “Díganme qué hay que hacer para no hacerlo”.



El cantante ha compartido en sus redes, adelantos de lo que será el álbum “Covers, demos y otras travesuras de Blanco” con participaciones de artistas reconocidos haciendo covers de las canciones del disco “Blanco” que generó gran expectativa entre sus fans de todo el mundo.

La inglesa Joss Stone, los españoles Pablo Alborán y Melendi, la puertorriqueña Kany García, y el mexicano Mijares, entre otros, se sumarán al proyecto.