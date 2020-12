La cantante Tania Libertad, quien fuera amiga de Armando Manzanero, además de inté rprete de muchos de sus temas, aseguró que Manzanero "no creía en el Covid 19" enfermedad que terminó con su vida en un hospital de México.

Por lo tanto, el autor de grandes éxitos como "Esta t arde vi llover" y "No sé tú" continuaba en los últimos meses realizando sus viajes habituales, sin resguardarse ni confinarse como han sido las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud desde que inició la pandemia global.

Libertad dijo a un programa radial: “Manzanero no creía en el coronavirus. Cuando la pandemia comenzó hablamos, por marzo y abril y me dijo ‘No, eso no existe’ y tomó como ejemplo los más recientes viajes que el autor realizó a la ciudad de Oaxaca, para celebrar su cumpleaños número 85 el pasado 7 de diciembre, y su visita a Mérida para inaugurar el Museo Casa Manzanero, donde recibió un homenaje a su trayectoria por parte de autoridades locales.

Durante la entrevista, Maxine Woodside, conductora del programa, recordó haberlo encontrado en un centro comercial donde Manzanero le manifestó estar "harto de estar encerrado" y que sus viajes a la ciudad capital y a Mérida seguían siendo recurrentes.

Días después de celebrar su cumpleaños y antes de manifestar los primeros síntomas relacionados con COVID-19, Armando Manzanero se presentó en su natal Mérida donde fue inaugurado el Museo Casa Manzanero, recinto dedicado a la trayectoria del artista y donde estuvo acompañado por su esposa Laura Elena Villa y fue homenajeado por distintas autoridades.

Días después, Manzanero comenzó con algunos síntomas que determinaron su traslado a la ciudad de México y luego de una etapa delicada, con un mejora miento temporario, su hija María Elena contó que bromeaba con "salir e irse a la playa con toda la familia".

Armando Manzanero, Tania Libertad - Somos Novios / Contigo Aprendí / No Sé Tú (En Vivo)