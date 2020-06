"And We Go Green" es el nombre del documental que será estrenado esta noche y el cual contará la historia y la importancia de las carreras de automóviles eléctricos de la Fórmula E para ayudar al medio ambiente, y DiCaprio es el productor del mismo.

La finalidad del audiovisual de Leo es brindar una visión de la gran ayuda que ha tenido este tipo de competiciones en contra de la contaminación del medio ambiente y el calentamiento global.

Fisher Stevens y Malcom Venville fueron los encargados de la dirección de la pieza que será estrenada a través de Fox Sports Latinoamérica hoy a las 22:00, hora local de Argentina; y a través de la cual el estadounidense planea llevar más lejos su mensaje concientización.

Por otro lado, el intérprete no es el único que tiene como propósito de vida contribuir con el tema ambiental, Stevens se interesa por este tema, y explicó en una entrevista con el medio "The Wrap":

Esta no es la única buena nueva del artista, ya que recientemente se conoció que "Apple TV+" y los estadios Paramount serán los encargados de producir la adaptación de la película "Killers of the Flower Moon".

Leonardo será uno de los protagonistas de la cinta, y junto a su actuación se podrán disfrutar de los talentos de Robert De Niro y Martin Scorsese, este último trabajaría también frente a la cámara. El filme es la primera gran apuesta de la aplicación de Streaming, y no solo podrá ser disfrutado a través de ella, ya que antes estará disponible en todos los cines.