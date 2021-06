"Elvis Presley: The Searcher" es un documental de HBO sobre la vida del "Rey del Rock and Roll" que ya está disponible en Netflix. En el film se retrata la vida, las pasiones y las penas del artista. El documental se estrenó en HBO durante 2018 y desde hace poco se puede ver en la popular plataforma de la N roja. El film narra el auge y la caída de esta leyenda de la música, y su evolución como hombre y como persona.



La primera parte del documental se centra en los primeros años de absorción musical de Elvis, y en el ascenso meteórico de su carrera, que empezó en un humilde estudio de grabación llamado Memphis Recording Service, a cargo de Sam Phillips.



El documental recopila varios testimonios con voz en off de amigos, familiares (entre ellos Priscilla Ann, la única esposa del rey), músicos, productores, escritores, periodistas y grandes seguidores que se hicieron rockeros casi gracias a Elvis y dibujaron otro camino en el mapa de la música estadounidense, como Bruce Springsteen, Tom Petty y Robbie Robertson.







Fuente www.pagina12.com.ar