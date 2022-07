El reality show centrado en la familia Kardashian sigue produciendo de a millones y la trama basada en los negocios y conflictos familiares de las hermanas no se detiene.

Desde el año pasado, el clan familiar y empresario mudó su sede de E Entertainment a Star+ y el tradicional Keeping up with The Kardashians se convirtió en The Kardashians. Ahora, la segunda temporada de este show nuevo (que no tiene nada de nuevo, pero continúa adictivo para sus seguidores) tiene adelanto y fecha confirmada de estreno para el 22 de septiembre.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie revelarán sus intimidades en cada episodio de los jueves y ya podemos ver una muestra de lo que será la temporada.