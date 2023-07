El artista del rock nacional presentó nuevas canciones, luego de pasar siete meses sin dar anuncios musicales.



En la noche del martes, en su canal oficial de YouTube, el Indio Solari presentó nuevos temas de su proyecto "El Mister y Los Marsupiales Extintos", una de las formaciones con las cuales suele trabajar actualmente en estudios.



Se trata de "Falta tan poco para nada", "Novedades obsoletas del kamarada amor" y "Cantar de la mala salud", tres cortes rockeros que a nivel estilístico remiten a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.



Estas tres composiciones suceden a "Otra ruta desierta" y "El tío Jack", estrenadas en diciembre pasado; y a "De las ventajas de caminar dormida" y "Ken Kensey", de septiembre último.

Para las nuevas grabaciones, el Indio contó con distintos músicos a los que bautizó con sus respectivos nombres de pila y Marsupial, como apellido común.



Además de este proyecto, el músico también compartió en 2022 algunas nuevas canciones bajo el mote "El cantante tímido"; a la vez que continúa trabajando codo a codo con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Mientras se conocían las tres nuevas canciones con una diferencia de cinco minutos, muchos usuarios realizaron comentarios que, en algunos casos, fueron replicados por el propio Indio.



Entre ellos, cuando una seguidora le preguntó cómo estaba de salud, escribió en alusión al Mal de Parkinson que padece: "En verdad el doctor Park me la está jugando fuerte. Por eso es que no he estado acompañándolos".



Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado presentan show en Córdoba



La banda anunció un nuevo concierto en la provincia. El grupo actúa en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María, el próximo 5 de agosto. Hace 15 años el Indio Solari se presentaba en el mismo escenario cordobés, para presentar el disco “Porco Rex”.



(Fuente Télam)