El origen de la Beatlemanía: Llega la biopic de John Lennon

El canal de televisión presenta una película que cuenta la adolescencia de John Lennon, la creación de su primera banda, The Quarrymen, y su evolución hasta convertirse en The Beatles, y sobre todo, su dolorosa experiencia familiar. “Mi nombre es John Lennon” estrena el viernes 21 de mayo a las 22.



Además, se puede participar de una conversación en redes sociales en @Europaeuropatv el origen de la Beatlemanía con la biopic de John Lennon. “Mi nombre es John Lennon” el viernes 21 de mayo.



La biopic de John Lennon abarca desde su infancia y adolescencia hasta la formación de los Beatles en la prebeatlemanía. Con una extraordinaria banda sonora, que además de temas de Lennon y The Beatles, el filme incluye también temas de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Fats Domino, Buddy Holly y Bill Haley, entre muchos otros.