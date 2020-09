Esta noche de 22 a 23 hs en el programa "Todo Folclore", Radio Universidad, de lunes a viernes en el mismo horario y hoy es una edición especial porque un gran representante del género cumple años y le van a rendir tributo.

Porque el 24 de Septiembre de 1931 nace Jorge Roberto Paglia, en el “Barrio de Las Ranas”, de la Ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa. Cantante, músico y compositor.

Triunfó con el seudónimo artístico: “Roberto Palmer”y la invitación dice así...

Hola amigos:

Esta noche, a las 22 hs, por Radio Universidad AM 580, en el programa Todo Folclore que conduce Sergio Antoniazzi participaré en el homenaje que le haremos a Roberto Palmer ( ex Quilla Huasi) por ser hoy su cumpleaños. Cumple 89 años y tendremos su voz desde España, donde reside desde hace muchos años. Recorreremos sus canciones como solista, antes y después de participar en el maravilloso grupo " Los Cantores de Quilla Huasi".

Quienes no estén en Córdoba pueden escucharlo a través de su celular o su computadora.

Celular: subir la aplicación SRT Play y allí aparecerán todos los medios de Universidad en vivo. Clickear en AM 580 o FM 88.5

En la computadora:

www.Cba24n.com.ar

Es el amable convite de la cantora Nanzi Tortone.

Roberto Palmer - Olvido de la tarde

Para quienes no recuerdan datos biográficos de este gran autor e intérprete...

Hijo de doña Suave Mercedes Nella, vivía en la calle 25, esquina 20 en su ciudad natal.

Juan Cabrino, guitarrero y cantor, le enseñó los primero tonos en la guitarra, con 16 años empezó a cantar en la Orquesta de Domingo Pellizari, quien lo descubre como cantante.

En 1950 con Juancito Venturucci, Juan Cabrino y el pianista Benuzzi, formaron un conjunto llamado “Páginas de América”.

En 1952 oficio de guardavidas en Mar del Plata, pues Roberto había aprendido natación en el Club Cultural Argentino; otro de los deportes que abrazó, fue el futbol, llegó a integrar las divisiones inferiores como arquero en los Clubes: Cultural Argentino y Pico Football.

En 1955, deja definitivamente su ciudad natal, convencido de que la música era lo suyo. Ya en Buenos Aires conformo el “Trio Latinoamericano” con los paraguayos Pedro Gamarra y Tito Fernández, luego el “Trío Azul”, con Osvaldo Avena y Oscar Rodríguez, y después, en el “Trío Valencia”, con Roberto Valencia, colombiano, y Héctor San Luis.

En 1960 llegó la oportunidad de grabar discos como solista. En esta época graba en el sello Disc Jockey, que manejaba Rodríguez Luque y este lo “bautizo” Palmer, como nombre artístico, porque los apellidos italianos no parecían sonar bien en esa época.

En 1962, Oscar Valles lo invita a unirse a “Los Cantores de Quilla Huasi”, para reemplazar a Carlos Vega Pereda que iniciaría su carrera como solista y debuto en el auditorio de Radio El Mundo, el 1 de Marzo de 1962.

Milonga Viejo Rancho -Roberto Palmer, Los Quilla Huasi.

En Junio de 1998, después de treinta y seis años, dejo las filas del conjunto para radicarse definitivamente en Madrid, España.

Estuvo casado en primeras nupcias con Elsa Ramos y de ellos nació Mónica.

Luego se casó con Belén De Caso de origen español y con quien emigro a España.

Fue muy amigo de Elena Tortolero de Salinas, conocida como “Malena”, musa inspiradora de Homero Manzi para el famosísimo tango.

Obras: Adonde se irán mis penas (con Marian Farías Gómez) – Alma de tonada (con Belén De Caso Zavala) – Amigo vino – Argentinita (con Oscar Valles) – Balada de Marzo (con Armando Tejada Gómez) – Bicho feo carancho asao (con Clenso Peiretti) – Buenos Aires nostalgia (con Marian Farías Gómez) – Cambacita correntina (con Pedro Rodríguez de Ciervi) – Canción para un sueño perdido (con Carlos Lastra y Oscar Valles) – Canto de lejanía (con Ramón Manuel Navarro) – Castillos de madera (con Homero Luis “Acho” Manzi) – Chaya de los pobres (con Ramón M. Navarro) – Como a la pasada (con Víctor Abel Giménez) – Cuando dijiste adiós (con Elena “Malena” Tortolero de Salinas) – De Pocitos a Albardón (con Carlos Lastra) – Desde La Pampa – Dos palabritas (con Oscar Valles) – El gigante de Los Andes (con O. Valles y C. Lastra) – El Tagüé (con Pedro Rodríguez de Ciervi) – El Ultimo Cacique (con Víctor A. Giménez) – Guitarra cuyana – Juan Bautista – La arrepentida – La Rioja verde (con Armando Tejada Gómez) – La sin nombre – La zavalita (con Ernesto Villavicencio) – Malena y yo (con Mario Valdez) – Mi culpa (con Oscar Valles) – Mi yerutí (con Pedro Rodríguez de Ciervi) – Olvido de la tarde (con Hamlet Lima Quintana) – Pastor de Sierra Morena – Profecía (con Elena “Malena” Tortolero de Salinas) – Rio amanecido (con Carlos Dos Santos) – Romance de María Pueblo (con Marian Farías Gómez) – Sangre ranquel (con Pedro Rodríguez de Ciervi) – Somos un mismo puerto (con Homero “Acho” Manzione) – Tonadita del recuerdo (con Mónico Alemán) – Trova de amor (con Carlos Lastra) – Tu boca – Yerbatera (con Oscar Valles) – Zamba para un adiós – Zamba de antes (con Ramón M. Navarro), entre otras.

Roberto Palmer, ex-Quilla Huasi, con una hermosa Milonga del "Paisano Perez".MP4

Están todos invitados: Sergio Antoniazzi los espera, junto a Nanzi Tortone para homenajear a este grande de nuestra música. Esta noche a las 22 hs. por Radio Universidad.Todo Folclore