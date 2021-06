La maternidad y las madres trabajadoras son una realidad desde hace mucho tiempo. Y mientras hay una visión romántica de las formas de maternar, lo cierto es que no hay madre, cualquiera sea su trabajo, que no sienta que el el rendimiento, los tiempos y la logística se ven absolutamente condicionadas por la llegada de un hijo o hija.

Y aunque se puede con las dos cosas, no es tarea fácil. Y quizás en eso pensamos todos cuando vemos una persona esforzándose al máximo para cumplir con los ambos roles.

Lula Bertoldi fue recientemente madre por segunda vez. La Eruca Sativa sabe esto de conciliar profesiones con maternidades, especialmente profesiones poco convencionales. Y quizás por eso, uno de sus últimos posteos en Instagram dice un montón sin decir, textualmente, tanto: "Este video me recontra emociona, me motiva y me empuja a seguir cuando siento que es difícil o que es imposible....Siempre hubo una mujer antes que nos marcó el camino!!! acá la enorme artista y madraza @hildalizarazu junto a su beba @miafolino en pleno show ❤️❤️❤️💪🏼💪🏼💪🏼

Te amamos Hilda !!!!!!

En el video vemos un recital de Charly García en el que se escucha Buscando un Símbolo de paz. Con Charly al piano, se da pasa a un solo de Hilda en la que la cantante aparece con su beba en brazos. Canta, se mueve, materna y probablemente en ese entonces fue bastante criticada por subir la niña al escenario. Pero, afortundamente, nuestra mirada evolucionó y podemos dar otra interpretación a su doble rol en el escenario.

¡Mirá!