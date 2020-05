En días en que el trabajo de muchos artistas atraviesa una gran incertidumbre, desde Elencos Concertados decidimos transitar una doble vía: producir desde la teatralidad (ya que estar en el teatro es imposible) y apoyar a los espacios culturales que encuentran amenazada su subsistencia. Lo que vas a ver, no es teatro, ni cine, ni una performance virtual. Es una evocación de la teatralidad que hicimos en el patio de una casa en cuarentena.

A manera de presentación...

En una obra de teatro físicamente real, unos segundos antes de entrar a escena, como actriz cierro los ojos y "hago pasar" y sentar en la primera fila a personas que físicamente no existen pero están en mí siempre, lo hago desde la primera vez, me ayuda con el miedo. Aquí sucedió que "hice pasar" y senté en mi patio a personas que físicamente si existen pero no pueden estar.

Es un juego de presencias que intenta superar el binomio "estar o no estar" físico. Queremos prestar atención a eso, más que pensar en la legitimidad de las mediaciones tecnológicas por las que hoy te llega esta historia.

De hecho, solo hubo una repetición de la escena porque una jauría del barrio empezó a ladrar enloquecidamente (dicen q los perros ven cosas que nosotros no podemos ver, ¿a lo mejor vieron mi patio lleno de gente?).

Desde Elencos Concertados se decidió habilitar una gorra virtual a beneficio de Bastón del Moro, una galería de arte que abre sus puertas a artistas de todas las expresiones con mucha generosidad.

En la descripción del video, están los números de CBU en los que se pueden realizar aportes voluntarios. ¡¡Que disfrutes de la función!!!

Carolina Britos en "El otro"

Adaptación del texto "El intruso" de Jean-Luc Nancy y reflexiones de Darío Sztajnszrajber