Elvis Costello realiza en español uno de sus álbumes más celebrados junto a Fito Páez, Jorge Drexler y Juanes, de la mano del productor argentino, Sebastián Krys.

Se trata de This Year’s model, disco que el cantautor grabó con The Attractions en 1978 y ahora quiere escuchar en “spanish”, con las voces de famosos solistas.

Se difundió la canción “Pump It up”, tema que Elvis Costello grabó en su disco This Year’s Model, pero en la versión en castellano que registró el cantante Juanes. No se trata de un cover atesorado por el músico colombiano sino el anticipo de un proyecto amplio, que se conocerá en su totalidad en septiembre.

Costello tuvo la colaboración del productor argentino Sebastián Krys, y gracias a las voces Fito Páez, Jorge Drexler, Luis Fonsi, Morat, Sebastián Yatra y Juanes, entre otros. Así nació Spanish Model.

El disco toma la versión instrumental original, lo que cambia son las voces de cada tema y, por supuesto, el idioma. Y para apoyarlo en este proyecto, nadie mejor que Sebastián Krys: “Cuando Elvis me contó la idea me tomó unos 15 segundos responder. He estado en muchas situaciones en las que estuve tratando de convertir a los artistas latinos a la música de Elvis Costello. Los comentarios que escuché con más frecuencia fueron ‘Me encanta. Ojalá supiera lo que está diciendo’. Spanish Model es una oportunidad para convertir a un lado del mundo entero hacia este gran disco y, a través de estas voces, sacar estas ideas. Líricamente, This Year’s Model sigue siendo relevante hoy, lo que las canciones tienen que decir y cómo lo dicen”, según publica el portal lanación.com.ar.

Krys nació en Argentina. Es ingeniero de sonido en Estados Unidos. Ha recibido cinco premios Grammy y doce Latin Grammy. Trabajó para artistas como Gloria Estefan, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, Shakira y Pink Floyd.

Krys comenzó a trabajar con Costello en 2018. Produjo los discos Look Now, el EP Purse (con temas escritos por Costello junto a Paul McCartney, Johnny Cash, Bob Dylan y Burt Bacharach) y luego Hey Clockface. En un par de meses se estrenará Spanish Model.

Dice Costello: “This Year’s Model trata sobre el deseo y cómo se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres y el control, especialmente en el control político sobre todos nosotros. No creo que haya nada con lo que alguien en otro idioma no se hubiera encontrado. Algunas de las letras pueden ser un poco oscuras porque utilizo modismos peculiares en inglés, pero constantemente me enamoro de los discos en otros idiomas en los que ni siquiera sé una o dos palabras de cortesía. A lo que respondes es a la humanidad, al orgullo, al dolor, a la celebración”.

Fuente La Nación