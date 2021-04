Instrumentos, una banda, los árboles y el canto de los pájaros, son suficientes para realizar un registro audiovisual exquisito con los éxitos del artista. Emmanuel Horvilleur presentó en plataformas digitales, "Pitada", un video donde canta sus clásicas canciones en una versión acústica. Además estrena dos nuevas canciones.



El ex Illya Kuryaki and The Valderramas contó a Télam: "Me gusta que tenga este espíritu acústico. Este disco se destaca también desde ese lugar porque yo siempre soy mucho más ecléctico en los discos entre canción y canción, y acá hay un sonido, que es ese mundo acústico. Me gustó que al menos alguna vez haya una cosa más dogmática en el sonido en todo el disco".



De esa manera, la "desnudez" sonora de "Pitada" y "Cosa loca", las dos nuevas canciones en esta producción, terminaron definiendo el carácter de las versiones encaradas junto a Mariano Domínguez, en bajo y contrabajo; Andrés Cortés, en guitarras; y Carlos Salas, en percusión, entre las que aparecen clásicos como "Soy tu nena", "No como" y "El hit", entre tantos.



El nuevo registro contó con la presencia de invitados como Bándalos Chinos, Zoe Gotusso, Chiara Parravicini y Evangelina Bourban.

"Cuando entramos a la cuarentena no tenía muchas ganas de tocar, fue un golpe bastante duro para mí tener que guardarme porque tenía un montón de planes de giras y shows, era un buen momento porque había salido mi disco `Xavier´. De a poco fui cambiando el chip y cuando se abrió un poco la cuarentena, que pudimos movernos, me fui a una casa que estoy terminando en la provincia de Buenos Aires", dijo el músico.También agregó: "Ese fue un gran alivio para mí, fue como una curación que me dio ese lugar con muchos árboles, muchos pájaros y mucha naturaleza. Esa idea de hacer algo bajo los árboles fue creciendo y terminó en esta especie de minipelícula con la complicidad de los músicos y la productora audiovisual Cálido".

Fuente Télam