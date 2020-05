Adele Laurie Blue Adkins hoy cumple 32 años, conocida simplemente como Adele, es una cantante, compositora y multinstrumentista británica,

Desde muy joven mostró su interés por la música y en 2006 egresó de la BRIT School de Artes Escénicas y Tecnología.

Cuenta con varias menciones en el Guinness World Records, a su vez fue condecorada como un Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por el príncipe Carlos.

Adele es la primera mujer en la historia que sitúa tres sencillos entre las primeras diez posiciones de la lista musical Billboard Hot 100 simultáneamente, y la primera mujer en tener dos álbumes y dos sencillos entre los primeros cinco puestos de la lista Billboard 200 y Billboard Hot 100 al mismo tiempo.

En 2013, recibió un Óscar y un globo de oro a la mejor canción original por el tema «Skyfall», compuesto para la vigésimo tercera película de James Bond del mismo nombre, en los 56 entrega de los Premios Grammy de 2014 recibió el Grammy en la categoría de Mejor canción escrita para un medio visual siempre por Skyfall. Recordamos algunas escenas....Y la canción.

Adele - Skyfall (Subtitulado Español) James Bond 007 Official Soundtrack

Adele vendió de más de 100 millones de sencillos y discos, haciendo de ella una de las artistas musicales con mayores ventas en el mundo.

El 15 de febrero de 2020, Adele anunció que su cuarto álbum de estudio saldrá en septiembre de 2020.

Este concierto es de su gira en el año 2011. Interpreta grandes éxitos: 1. Rolling in the deep 2. Don't you remember 3. Turning table 4. Take it all 5. Day dreamer 6. Melt my heart to stone 7. Right as rain 8. Lovesong 9. Make you feel my love 10. Chasing Pavements 11. Set Fire to the Rain 12. Someone like you 13. One and Only 14. Hometown glory

Adele live @ The Tabernacle complete!

