Adherimos a esta fecha con el film

Mark Felt - The Man Who Brought Down The White House, aquí conocida como Mark Felt, el informante.

Dirige: Peter Landesman, duración 103 minutos. País: EE.UU.

Sinopsis:

Narra la historia de Mark Felt, el confidente que en el año 1974, bajo el nombre de "Garganta profunda", ayudó a los periodistas del 'The Washington Post', Bob Woodward y Carl Bernstein, a destapar el escándalo del Watergate, que acabaría tumbando al presidente Nixon.

Elenco

Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe, Michael C. Hall, Colm Meaney, Wendi McLendon-Covey, Josh Lucas, Ike Barinholtz, Marton Csokas, Tony Goldwyn, Kate Walsh, Bruce Greenwood, Eddie Marsan, Tom Sizemore, Noah Wyle, Colm Meaney, Brian d'Arcy James, Julian Morris

Aquí la película completa, doblada al español