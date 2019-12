Viernes 22 – 21hs

"50 Años… y siempre” Piruja Montoya

Sala Carlos Giménez

Dice de una historia, pero también de una vocación proyectada. Y tal vez ésta sea la definitiva enseñanza que me he propuesto a lo largo de éste tiempo.

La disciplina y el placer del movimiento como un lenguaje estructurante y compartido.

Porque el abrazo de la danza conecta, comunica, expresa y mueve, he tratado de dar testimonio de entusiasmo y no de moldear o repetir modelos heredados. Ser maestro es un acto de fe, un acto de amor, es ser un soñador y creer que algún día, al final del camino podremos entregarle esa antorcha a un discípulo, otro soñador. Ayer no ha quedado atrás y hoy… es siempre. Celebremos!!!

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: todo público

Entradas: Platea $ 470 y Nivel 1 $ 470 - Niveles 2 y 3 $ 390

Sábado 23 – 20hs

“Música, Magia y otros Misterios”

Escuela de Música Shinichi Suzuki

Sala Carlos Giménez

En esta oportunidad más de 150 niños y jóvenes instrumentistas interpretaran un recorrido por el musical de la magia y otros misterios.

Duración: 140 minutos

Edad recomendada: todo público

Entradas: $280

Domingo 24 – 20hs

“El Último Refugio”

Elenco Teatral Desafiarte

Asistente de Dirección y Dramaturgia: Juan José Gagliesi

Dirección y Dramaturgia: Liliana Villena, Nora Cometto

Sala Carlos Giménez

Gabriel ha perdido parte de su alma; la imaginación y la creatividad para escribir sus historias, sus novelas, sus cuentos. ¿Cómo puede un artista vivir con esto? Palabra y escritura, se desvanecen… Palabra y memoria, palabra e imágenes entran en un callejón de profunda tristeza y desesperanza. Decide internarse en su último refugio, un lugar apartado del mundo…. Es allí donde empiezan a sucederle cosas extraordinarias. Acontecimientos que tienen que ver con el amor entre seres diferentes que luchan por su derecho a amar, con la liberación de una mujer aprisionada por los mandatos del…” Había una vez…”, por la esperanza puesta en botellas arrojadas al mar junto a la belleza de aquellos que no pueden ver pero que sienten lo maravilloso de la vida.

Gabriel no solo recupera la palabra poética, sino que se reencuentra con su alma, su creatividad, su humanidad ante lo diverso y lo inesperado.

El último refugio permite el encuentro con la imaginación y la creatividad, que interpela la palabra, que es de todos.

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: todo público

Entradas: $300