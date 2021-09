"Conourbano bonaerense, 1996, un grupo muy muy concreto de hombres del bajo fondo y la corrupción policial". Con esa descripción Pablo Fendrik describe para Cba24n el contexto de Entre Hombres, la nueva miniserie de HBO Max que se puede ver en la plataforma desde el 26 de septiembre.

La serie basada en el libro homónimo de Germán Maggiori es protagonizada por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi entre otros.

"El haber adaptado la novela con el autor ayudó mucho a conservar el humor dentro de lo grotesco de la trama.Conseguir 'ese' tono de comedia, metido en un policial negro, tan agresivo por momentos y además bastante violento, tiene además mucho que ver con haber trabajado con el elenco. Haber trabajado con estos actores y actrices y la preparación que hicimos con ellos previamente. Ellos y yo estuvimos en la misma página y sintonía", explica Fendrik.

La miniserie comienza con una fiesta sexual que se sale de control y que acabará con la muerte de una joven prostituta por exceso de drogas durante este encuentro. A partir de ese momento, el personaje Tucumano Cortez (Rissi), intentará hacer desaparecer toda evidencia de lo ocurrido, incluyendo un cassette de VHS donde en secreto se grabó la desbordada fiesta.

En la división de narcotráfico de la policía, el director de la unidad, comisario Armando Diana, llama a los oficiales Almada (Velázquez) y Garmendia (Goity) para ponerlos al tanto de los sucesos: la carrera política del senador Achabala (Machín) está amenazada por un video de una fiesta sexual en la que participó. Su misión será recuperar el VHS y el primero en la lista de sospechosos será un traficante que se mueve en el bajo mundo.

El proceso de rodaje fue basado en un método de "actuación pasiva". Se trabajó en muchas escenas con los actores por separado, sin que supieran exactamente cómo se ensamblaría la historia o las búsquedas actorales que cada uno atravesaba. Sobre la modalidad, Gabriel "Puma" Goity dijo a Cba24n: "Me encanta que me dirijan. Soy un agradecido. Cuando me dicen 'vos hacé lo tuyo', me pongo de pésimo humor. En esta oportunidad la dirección fue clave. Cuando me preguntan por la construcción del personaje, tengo que decir que fue completamente creación de la dirección. Ya desde el inicio, con la mancha de mi personaje en la cara empieza el misterio. ¿Era de nacimiento? ¿Era por algún exceso en su trabajo? Me producía mucha intriga".

El rodaje se realizó durante el 2019 en la Provincia de Buenos Aires. La edición coincidió con la pandemia, pero sobre el tiempo de filmación Goity recuerda: "Los climas eran congelantes, con ropa que no era la más cómoda. Pero fue fascinante ver al al equipo de producción trabajando como trabajó en ambientes muy hostiles. Más allá del frío, me hizo muy feliz estar en esta producción y estoy orgulloso de haber participado en esta serie".

La serie fue presentada en febrero en el Festival de Cine de Berlín. Con una modalidad virtual, la producción audiovisual que es "tan argentina que duele" convenció al público virtual que la disfrutó desde sus casas: "El público encontró muy refrescante el grado de negrura e incorreción que tiene el material. En contraposición de un montón de material muy correcto y educado. Este material retrata un universo muy crudo, que incomoda y hace pensar. Y eso creo que fue muy bienvenido", explica Fendrik.

Mediados de los noventa son años del pasado reciente. Y aunque parece que no pasó hace tanto tiempo, mucho cambió desde entonces. El director de la serie se refirió a la reconstrucción espacio temporal: "Fue un tanto truculento, pero también despertó muchas cosas a nivel de memoria emotiva. Nos encontramos con elementos, ropa, música, costumbres. Cosas que nos recordaron a nosotros mismos. Fue conmovedor. La clave fue un gran equipo de arte. El mejor equipo de dirección de arte con el que se puede contar".

"Como actor, me encanta referirme a alguna época del pasado. En este caso, los 90, es una época fuerte. La mano de obra desocupada, personajes muy despreciables. La maldita policía la padecimos. A mi me generó un atractivo muy particular y agradezco mucho haber trabajado mucho en la previa del rodaje. La composición del personaje para referir a la época fue fundamental. Para mi fue maravilloso", recalcó Goity.

Una miniserie para maratonear, no apta para sensibles, aunque en lo grotesco de la trama el humor resulta fundamental para hacerlo llevadero. "Me interesa hacer series que dejen pensando. Piezas audiovisuales que al día siguiente de verlas, y a la semana, y al mes, de repente reaparezcan en el pensamiento. Eso es importante para mi", cierra su director para Cba24n.