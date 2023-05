Entrevista a Campi, el conmovedor padre de Fito Páez en la ficción

Estrenada en 190 países por decisión de Netflix, la serie “El amor después del amor” que en un principio sólo iba a difundirse en Latinoamérica, es la sensación del momento.

Con un “casting” que llevó más de diez meses según comentaron sus productores, unos de los detalles más elogiados es la selección de las actrices y actores que ponen el cuerpo a las personas que habitan en el universo Páez.

Y uno de los que más asombro causa en Martín Campilongo, Campi, conocido principalmente por roles graciosos y que en este trabajo conmueve por su fibra dramática aportándole una humanidad singular.

“Al personaje de Charly García, cualquiera lo puede aprobar porque es muy conocido, pero a mí debía aprobarme Fito!!! porque es su padre” dice el actor en la entrevista realizada por Daniel Migani y Sabrina Cugat en “Alta mañana” el programa que se emite de lunes a viernes de 10 a 13 hs por Radio Universidad de Córdoba.

La serie tiene 8 capítulos en total, cada uno con una duración de 40 minutos aproximadamente. Está organizada en dos líneas temporales: una que muestra su infancia en Rosario y otra que relata su carrera hacia el estrellato, y aparecen figuras como Juan Carlos Baglietto, interpretado por su hijo y Fabiana Cantilo en un rol descollante de Micaela Riera.

A la pregunta de porqué pega en países remotos, Campi responde: “Yo creo que es porque habla de las esencia y eso nos atraviesa a todos, la adolescencia compartida, las inquietudes, las necesidades de un padre deben ser similares en varios países”.

“Hay varias escenas que me costaron un poco más, el momento en que me cuentan qué sucede con la salud de Margarita (alude a su mujer, la madre de Fito fallecida muy joven), la tuvimos que hacer en tres partes, cuando me conecto con el momento hay que aprovechar la emoción”, dice el actor..

Y continúa: “La escena en el campo la íbamos a hacer en Córdoba, pero vino la pandemia y la tuvimos que grabar en Buenos Aires”.

Ante la pregunta si ya le dicen “Rodolfo” en la calle, nombre del personaje, Campi dice: “No, pero apenas estrenada las redes estallaron y yo leo todo y es increíble recibir mensajes desde Israel, España, Miami, Italia, yo no estaba acostumbrado a éso, empezás a dialogar con público de todo el mundo y es una locura. Para este personaje tuve que engordar un montón, le puse el cuerpo."

Cuenta que esta semana comienza a ensayar una serie para Amazon y que según afirma será una verdadera sensación dentro de un año…y deja el misterio por cuestiones de confidencialidad.

Finalmente relata que conoció a Luca Prodan en nuestra provincia y envía muchos saludos a Córdoba donde sus chicos han crecido por su residencia temporaria durante muchos años y adonde siempre le gusta volver.

Escuchá aquí la entrevista completa:

Vemos el avance de la serie