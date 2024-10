Carlos “el Indio” Solari, siempre se caracterizó por dar muy esporádicas entrevistas a los medios de comunicación. Y esta particularidad se acentuó más aún desde que confesó padecer del Mal de Parkinson.

Sin embargo, este domingo desde las 20 hs. se lo podrá escuchar y ver en el canal de streaming "Gelatina", un medio que en los últimos tiempos logró posicionarse como uno de los más citados en redes sociales particularmente por su “fabrica de jingles” que, desde la última campaña electoral logró seguidores de todas las edades.

Con la estética de su silueta a contraluz, la última vez que se lo vio a Solari, de 75 años en un reportaje, fue con Julio Leiva en su ciclo “Caja Negra”. En esa oportunidad, el artista habló de su enfermedad, de los Redondos y de la situación actual de nuestro país.

En esta ocasión será Pedro Rosemblat el entrevistador. quien hace unos días lo anunciaba así en sus redes:

"Amigos, amigas, un antes y un después para Gelatina. Una alegría inmensa. ¡Cómo no sentirnos así!", señaló Rosemblat en un breve clip posteado en redes sociales donde anunció el programa especial, parafraseando el tema Todo un palo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Inmediatamente se oye al mítico cantante decir algo en medio de una luces agónicas: "Me parece que la vamos a pasar bien charlando un rato juntos".

Ahora, Rosemblat, logró convencer a Solari de prestarse a una charla. Recordamos que hace un tiempo el mismo comunicador reporteó a Cristina Fernández de Kirchner. El joven periodista desde hace un tiempo mantiene un noviazgo con la cantante Laly Espósito.

El reportaje se verá este domingo desde las 20 hs en el canal de YouTube Gelatina.

“Caja Negra”

En la entrevista en el ciclo mencionado conducido por Julio Leiva, el Indio Solari expresó entre otros conceptos:

“No me gusta que me vean de esta manera. Cuando dejé los escenarios, nunca me agradaron los artistas mayores que pretenden seguir siendo rockeros. Me generan un poco de lástima. Creo que eso es algo para los jóvenes”.

También habló de política, un tema recurrente últimamente. Sobre Javier Milei, expresó: “La gente está harta de las “roscas” políticas y termina eligiendo cualquier cosa que se presente como novedosa. El problema es que tienen muy mala memoria. Esto no es algo nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es una novedad es un error; ya lo vivimos tres veces antes”.

Reafirmó este pensamiento en su última publicación, el jueves al mediodía, donde compartió una foto en el estudio acompañada de la frase "La rosca me avergüenza", en referencia a la votación en Diputados tras el reciente veto presidencial.

Anteriormente, en otra entrevista radial con Horacio Verbitsky y Marcelo Figueras, fue tajante: "No hay ninguna posibilidad de que el Gobierno de Milei termine bien".