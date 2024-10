Como ocurre cada mes de octubre, el programa "Susana y amigos"que se emite los sábados de 9 a 12 por Radio Universidad de Córdoba, AM 580, convoca a figuras cercanas al programa y queridos por la audiencia.

Este sábado 5, reiniciando el ciclo la invitada fue Silvia Lallana, una de las voces más reconocidas de la música cordobesa y nacional. Creadora y conductora del ciclo televisivo “Lo que se nos canta”, que indaga en el orígen de las canciones populares y se emite por los Canales 10 y U del Multimedio universitario.

El propósito, como es costumbre del programa, es contar anécdotas y vivencias de la relación madre-hija y matizar con música que especialmente elige la invitada, relacionada a los gustos de su madre.

Y Silvia cuenta:

“Mi madre se llama Nidia Susana Cuervo y es hija de asturianos. Mis abuelos eran primos, lo supieron tiempo después de haberse relacionado. A mi madre le decimos Susy. Y luego de casarse adoptó el nombre Susy Lallana”.

Le encanta bailar

“Mi mamá tiene gran un alegría natural y una enorme fortaleza. Tuvo siete hijos. Se casó a los 20 y a los 29 años ya tenía 6 hijos. Los tres primeros nos llevamos 11 meses, en épocas de pañales de tela !!! ¿Cómo hizo ???!!! me pregunté muchas veces. Eran otras épocas”.

Y continúa “Es una mujer alegre, le gusta bailar, no así el canto. Mi padre era igual es decir que no sé de dónde viene mi don. Ella toca el piano y es de las que se subía a la mesa a danzar. Admiro profundamente esa condición” reconoce Silvia.

Siete hijos

“Todos los hermanos estamos cerca de ella, viviendo en Córdoba. Somos muy unidos y lo valoro mucho, para mí la familia es lo más importante. Es una costumbre que viene de mis abuelos. Susy tiene unos 15 nietos”.

Convencida de su rol

“En mi adolescencia le planteaba a mi madre si no le hubiera gustado hacer otra cosa y ella me respondía: “Hija, si volviera a nacer elegiría lo mismo: nací para ser madre y esposa”. Y era una esposa con todas las letras. Está convencida de su rol. Es feliz con éso. Sin reclamos. Mi madre es afortunada: con mi padre tuvieron una unión muy fuerte”.

Juntos por más de sesenta años

“Con mi madre somos muy parecidas. A medida que pasa el tiempo más nos parecemos físicamente. Y en alegría empatamos”.

"Con mi padre tuve una relación muy sólida y mi mamá a veces me reprochaba: "Todo para él, todo para tu papá”, recuerda sonriendo.

"Ellos estuvieron juntos más de sesenta años de manera permanente. Hace un año que mi papá no está con nosotros. Organizó él mismo su despedida y a mi madre que lo extraña mucho la consolamos diciéndole que pudo acompañarlo junto a nosotros hasta el último momento de su vida".

Sus orígenes

“Mi mamá pudo visitar Asturias con mi papá, el lugar donde nacieron sus padres. Y mis abuelos pudieron volver a su tierra natal a sus casi 80 años y mi abuelo pudo conocer a su hermano luego de cincuenta años".

Mi canto

“Fui a la Escuela de Niños Cantores y aprendí danza clásica y español y zapateo americano, como casi todas las niñas de aquella época. Y aprendí a tocar castañuelas tal como lo hacía mi mamá”.

“Todos mis hermanos son afinados, cantan pero no se dedicaron a la música. Una de mis hermanas se dedicó a las artes plásticas, los demás tienen otras profesiones”.

"¿Por qué canto ? a veces me he preguntado. Tal vez para destacarme entre tantos hermanos, supuse, pero no. El canto nació conmigo y canto desde muy chiquita, naturalmente, solita, no le cantaba a nadie. Me encanta cantar "a capella", así empecé y así me oyó un vecino y opinó que debería ir a la Escuela de Niños Cantores, éso me gustó pero ingresé en cuarto grado y mi madre me ayudó en la técnica musical para que pueda incorporarme".

Mi fan

“Mi madre es mi fan número uno. Siempre va a mis recitales y lo hacía junto a mi padre hasta pocos días antes de su fallecimiento. Ella se pone nerviosa por mí y prefiere que siempre incluya canciones alegres y con ritmo”.

“En “Cantares de mi tierra” mi show más reciente sumé una cumbia y un cuarteto y ella se sintió feliz, relata”

De ella heredo….

“De mi madre heredo su alegría, su energía, su gusto por compartir con la familia, con sus hijos, con su marido, me identifico mucho con ella en esas actitudes”.

“Lo que se nos canta”

“La virtud de escuchar atentamente a los demás la heredo de mi padre. Era un ser muy curioso con relación a sus orígenes, con sus ancestros. Hizo un largo aprendizaje espiritual en ese sentido luego de jubilarse como Contador Público. Con él conversábamos mucho. Por lo tanto esa atención que pongo en mis interlocutores viene de él”.

“Con mi madre hemos compartido menos tiempo por tantas ocupaciones. Pronto haremos un viaje ”de chicas" junto a mis hermanas. Es un modo de recuperar ese tiempo que antes no tuvimos" cuenta Silvia.

Siete bocas:

Mi madre es muy buena cocinera y lo hacía para todos. Cantidades de comida ! Pilas de milanesas y papas fritas!. Somos de buen comer y lo hacíamos apurados antes de que se termine ….! Y yo también cocino y con gusto, en especial ahora que soy abuela de León de 4 años y Gala de 1 año. Soy Apu Sil para el varón; la nena baila y es inquieta como yo y como mi mamá. Mis nietos me hacen muy feliz!"

“Honrar la vida”

“Es uno de los temas que más me gusta cantar. Eladia Blázquez supo encontrar las palabras justas para expresar ese sentimiento. Mi madre ama esa canción y mi padre siempre me la pedía y ambos la escuchaban emocionados”.

“Esa canción tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando: elegir y defender lo que uno eligió y sostenerlo y para mí no tiene que ver con reconocimientos o con tener más o ser famoso, tiene que ver con ser feliz. Eso es honrar la vida y mi mamá es y fue feliz y lo será hasta el último día de su vida porque vamos a estar acompañándola siempre”.

Contiene los temas musicales:

"El gato montés" por la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador.

“España Cañí”. De la banda de sonido de la película ¿Bailamos?

“Me llamas” de y por José Luis Perales.

“Abrazame” de y por Julio Iglesias.l

“Honrar la vida” (Eladia Blázquez) Silvia Lallana.

El próximo invitado es el periodista Guillermo Vagliente, quien hablará de su mamá: María Rosa Cooper.

