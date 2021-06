Este lunes se presenta "Vidas de mentira" traducido al portugués

Este lunes a las 19 hs el libro de relatos "Vidas de mentiras" de Lilia Lardone, será presentado de manera virtual.

Podés sumarte haciendo clik en el siguiente link del canal de YouTube de la Editora Medusa.

Participarán: Rafael Ginane Bezerra, escritor de Brasil, traductor, quien tuvo a su cargo la versión en portugués de la obra; María Alzira Brum, escritora, Brasil-México; Marisol Palomeque, escritora de Córdoba, Argentina y la autora Lilia Lardone.

Contratapa

El libro, editado originalmente por Alción en 2003, cuenta en la contratapa con las palabras de Angélica Gorodicher. La prestigiosa escritora rosarina dice:

"Son cuentos no demasiado extensos, no excesivamente discursivos

sino lujosos. Un lujo que se va diluyendo en los bordes hasta alcanzar

la desdicha de quien (el personaje) ha estado hablando al parecer de

alguna otra cosa y que de pronto toca la herida de un recuerdo, el

punto crítico de un proyecto propio o ajeno, ese proyecto que va a

terminar por poner frente a él oa ella la cara amarga del infortunio,

un hombre por el otro, una ausencia imposible de ocultar, el cansancio

de una vida que no cesa ya la que con ningún gesto (salvo el de la

sombra) se puede detener. Pero eso, el borde deshilachado de la

experiencia que se pensó como otra, oculta sin disminuir, cáscara

que a veces se resquebraja para quien lee, el núcleo suntuoso de

este conjunto de cuentos asentados sobre un lenguaje necesario y

cuidado, a la vez que habla sobre desamores, memorias inútiles, pequeñas

y grandes penas de las gentes que se mueven en los escenarios de

todos los días y se sienten el filo de la verdadera cara de la vida puesta

en palabras. "