Comenzó una temporada de premiaciones de cine y televisión atípica, con salas de cines cerradas por meses y la consolidación de plataformas en internet.

La 78ª ceremonia de los Globos de Oro fue diferente a las ediciones anteriores debido a que la pandemia del Covid-19 continúa y fue la primera ocasión que comprendió las dos costas de Estados Unidos.

La ceremonia:

Fue virtual y compuesta por El Rainbow Room de Nueva York y el Beverly Hilton en California. Tina Fey y Amy Poehler fueron las encargadas de unir los dos teatros y conducir la gran noche de forma online. Solo algunas figuras estuvieron presentes en el lugar dentro de los recintos, para prevenir contagios de coronavirus.

Los presentadores elegidos para secundarlas en esta la ocasión fueron: Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, entre otras grandes estrellas.

Para la Argentina el momento más cercano estuvo relacionado con la figura de Anya Taylor – Joy, que nació en Miami pero creció en Buenos Aires y tiene nacionalidad argentina y británica, por sus padres. La joven se llevó un galardón como Mejor actriz en miniserie por Gambito de dama y estuvo nominada por su protagónico en la película Emma, el clásico de Jane Austen, estatuilla que perdió en manos de Rosamund Pike. Además la tira que protagoniza ganó como mejor mini serie.

El largometraje en blanco y negro de Netflix Mank no recibió la cantidad de premios que se esperaba y fue superada por The Crown, que con igual cantidad de nominaciones, consiguió más distinciones.

Los reconocimientos son otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

Tres mujeres hicieron historia al ser reconocidas en la categoría de dirección, la primera vez que más de una mujer ha sido nominada en ese apartado. Solo cinco mujeres han sido nominadas como mejores directoras en los 77 años de existencia de los premios, lo que ha generado críticas en ediciones anteriores. Finalmente se impuso la directora: Chloé Zhao por Nomadland, también galardonada como mejor película.

Destacaron también las nominaciones dobles para Sacha Baron Cohen, ganador por partida doble por interpretaciones de drama y comedia, y la inclusión del popular actor Chadwick Boseman, quien murió el pasado agosto, por su papel en Ma Rainey's Black Bottom (La madre del blues)y resultó ganador motivando un momento muy emotivo de la noche.

Además de las categorías anunciadas, los Globos de Oro 2021 honraron a Jane Fonda con el premio Cecil B. de Mille quien tuvo un discurso con profundo sentido humanitario y a Norman Lear con el premio Carol Burnett. Lear es el tercer destinatario del recientemente creado Premio Carol Burnett, que reconoce las contribuciones a la televisión.

Jane Fonda recibió el premio Cecil B. de Mille

El gigante del streaming Netflix encabezó la competencia con 22 nominaciones, tres veces más que Amazon Studios, que contaba con siete.

Veamos los ganadores:

Película (drama)

El padre (El padre)

Mank

Nomadland (ganadora)

Mujer joven prometedora

El juicio a los 7 de Chicago

Nomaland, la película ganadora.

Serie de televisión, musical o comedia

Emily en París

La azafata

El gran

Riachuelo de Schitt (ganadora)

Ted Lasso

Actor de televisión (drama)

Jason Bateman por Ozark

Josh O'Connor - La corona (ganador)

Bob Odenkirk - Mejor llamar a Saul

Al Pacino - Cazadores

Matthew Rhys por Perry Mason

Actriz de miniserie o película para televisión

Cate Blanchett - Sra. America

Daisy Edgar-Jones - Gente normal

Shira Haas - Poco ortodoxa (Poco ortodoxa)

Nicole Kidman - The Undoing

Anya Taylor-Joy - El gambito de la reina (Gambito de dama) (ganadora) }

Norman Lear fue homenajeado

Director de largometraje

Emerald Fennell - Joven prometedora

David Fincher - Mank

Regina King - Una noche en Miami

Aaron Sorkin - The Trial of the Chicago 7 (Juicio a los 7 de Chicago)

Chloé Zhao - Nomadland (ganadora)

Actriz de comedia o musical

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson - Music

Michelle Pfeiffer - French Exit

Rosamund Pike - I Care a Lot (ganadora)

Anya Taylor-Joy - Emma

Anya Taylor-Joy nominada por Gambito de dama y por Emma

Actor de drama

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom (ganador)

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim- The Mauritanian

Chadwick Boseman nominado post mortem por su gran trabajo en "La madre del Blues"

Actriz de drama

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom (La Madre del blues)

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday (ganadora)

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer)

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Andra Day ganadora por "Estados Unidos vs. Billie Holiday"

Serie de televisión (drama)

The Crown (ganadora)

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Actriz de televisión (drama)

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Killing Eve

Emma Corrin - The Crown

Laura Linney - Ozark

Sarah Paulson - Ratched

Actor de miniserie o película para televisión

Bryan Cranston - Your Honor

Jeff Daniels - The Comey Rule

Hugh Grant - The Undoing

Ethan Hawke - The Good Lord Bird

Mark Ruffalo - I Know This Much is True (ganador)

Actor de comedia o musical

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

Jason Sudeikis. Ted Lasso (ganador)

Actor de reparto

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah (Ganador)

Jared Leto - The Little Things

Bill Murray - On the Rocks

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Banda sonora original

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank

Soul (ganadora)

Actriz de televisión (musical o comedia)

Lily Collins - Emily in Paris

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Elle Fanning - The Great

Jane Levy - Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara - Schitt's Creek (ganadora)

Miniserie o película para televisión

Normal People

The Queen's Gambit (Gambito de dama/ ganadora)

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Actor de reparto en televisión

John Boyega - Small Axe (ganador)

Brendan Gleeson - The Comey Rule

Dan Levy - Schitt's Creek

Jim Parsons - Hollywood

Donald Sutherland - The Undoing

Película (musical o comedia)

Borat Subsequent Moviefilm (ganador)

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Actriz de reparto

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Jodie Foster - The Mauritanian (ganadora)

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - News of the World

Película en idioma extranjero (no inglés)

Another Round

The Life Ahead

La Llorona

Minari (ganadora)

Two of Us

Guion

Emerald Fennell - Promising Young Woman

Jack Fincher - Mank

Aaron Sorkin - The Trial of the Chicago 7 (ganador)

Christopher Hampton, Florian Zeller - The Father

Chloé Zhao - Nomadland

Mejor actor - Comedia y/o musical

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm -(ganador)

James Corden - El baile

Lin Manuel-Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

Actriz de reparto en televisión

Gillian Anderson -The Crown (ganadora)

Helena Bonham Carter - The Crown

Julia Garner - Ozark

Annie Murphy - Schitt's Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Canción original en un largometraje

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7

"Is Si (Seen)" - The Life Ahead Laura Pausini (ganadora)

"Speak Now" - One Night in Miami

"Tigress & Tweed"- The United States vs. Billie Holiday

Laura Pausini - Io Sì (Seen) | Letra Italiano - Español

Película animada

Los Croods: una nueva era

Adelante

Sobre la Luna

Alma (ganadora)

Wolfwalkers

"Soul" nominada como mejor película de animación