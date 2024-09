Se acerca un nuevo mes en este 2024 y llegan los estrenos para ver on demand en la plataforma de la N roja.



Las novedades para el mes de octubre son el estreno de la película “El hombre que amaba los platos voladores”, dirigida por Diego Lerman y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, en el rol de José de Zer, el periodista argentino que hacía investigaciones proféticas que fueron furor en la televisión de finales de los ´80.

Además, se estrena la serie documental “María Soledad: el fin del silencio” sobre el asesinato de la adolescente catamarqueña María Soledad Morales. Es esta serie están sus amigas del colegio, 30 años después del asesinato relatan cómo fue la lucha para pedir justicia por el crimen de la joven.

Otro de los estrenos es “Los hermanos Menendez”, el documental sobre los hermanos Lyle y Erik Menendez, que fueron sentenciados por el asesinato de sus padres en 1996 en EE.UU.

También, se podrán ver películas que son un clásico del cine y siempre hay lugar para volver a verlas: “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, “Rescatando al soldado Ryan”, “La máscara del Zorro”, “Los locos Addams” y “Blancanieves y el cazador”, entre otras.



Mirá todos los estrenos de Netflix en octubre:

Series

El amor es ciego: Temporada 7 (02/10/2024 - Episodios semanales)

Un nuevo grupo de solteros y solteras llega a las cápsulas decidido a dejar los prejuicios y enfrentar posibles desengaños para hallar el amor.

Heartstopper: Temporada 3 (03/10/2024)

Charlie y Nick están listos para dar el próximo paso. A medida que se acercan más y más, deben enfrentar el mayor desafío en su relación.

El 5 inicial (09/10/2024)

Esta serie deportiva sigue a Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis y Jayson Tatum durante la temporada 2023‑24 de la NBA.

Engaño (09/10/2024)

Tras cumplir 60 años, una mujer adinerada se enamora de un hombre atractivo mucho más joven. Pero su familia duda de sus verdaderas intenciones.

Outer Banks: Temporada 4 - Parte 1 (10/10/2024)

Los Pogues regresan a casa para vivir en paz, pero no tardan en volver a hacer lo que mejor saben: buscar tesoros.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft (10/10/2024)

Mientras enfrenta los traumas del pasado, la valiente Lara Croft emprende una peligrosa aventura por el mundo para descifrar un antiguo misterio.

Comedy Revenge (15/10/2024)

Con la leyenda de la comedia Lee Kyung‑kyu como anfitrión, dieciocho gigantes del humor compiten en una batalla en la que las risas abundan.

Los Enviados: Temporadas 1-2 (16/10/2024)

Dos sacerdotes del Vaticano que viajan a México a investigar supuestos milagros llegan a una misteriosa comunidad que esconde secretos inquietantes.

El abogado del Lincoln: Temporada 3 (17/10/2024)

Mickey toma un caso personal y posiblemente peligroso cuando defiende a la persona acusada de asesinar a Gloria Dayton, su amiga y anterior clienta.

Remontar el vuelo: Los Red Sox de Boston de 2004 (23/10/2024)

Con entrevistas dentro y fuera del campo, esta serie documental sigue el camino de los Red Sox hacia su primer título de la Serie Mundial en 86 años.

Simone Biles vuelve a volar: Parte 2 (25/10/2024)

La gimnasta Simone Biles busca el equilibrio entre su vida personal, la salud mental y el entrenamiento mientras se prepara para regresar a los JJ. OO.

Rumbo al infierno: Temporada 2 (25/10/2024)

En medio del caos y resurrecciones inesperadas, la abogada Min Hyejin, La Nueva Verdad y La Lanza se vuelven a encontrar.

La última noche en Tremor (25/10/2024)

Cuando un rayo lo golpea, un pianista empieza a tener visiones perturbadoras de su futuro, y una amenaza mortal parece acechar a sus seres queridos.

La ley de Lidia Poët: Temporada 2 (30/10/2024)

Lidia continúa su lucha por la igualdad, pero la llegada de un nuevo fiscal sacude su mundo. Enrico considera llevar su carrera por otro rumbo.

La diplomática: Temporada 2 (31/10/2024)

Tras una explosión en Londres, Kate Wyler enfrenta la máxima prueba cuando sus sospechas recaen en los niveles más altos del Gobierno británico.

Películas

La momia (01/10/2024)

Un soldado en busca de tesoros despierta a una antigua princesa egipcia que ha esperado siglos para cobrarse revancha de un mundo que le ha hecho daño.

Rescatando al soldado Ryan (01/10/2024)

Luego del Día D, el Cap. John Miller y sus soldados entran en territorio enemigo para rescatar a un paracaidista que perdió a tres hermanos en combate.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (01/10/2024)

Tras descubrir que su exnovia se sometió a un procedimiento médico experimental para borrar todos los recuerdos de él, un hombre decide hacer lo mismo.

Travesuras de una princesa (01/10/2024)

Tras ingresar a la universidad en California, la hija del presidente de los EE. UU. aprende a lidiar con varios obstáculos de la vida… y del amor.

Rascacielos: Rescate en las alturas (01/10/2024)

Un consultor de seguridad toma medidas extremas para salvar a su familia, ahora atrapada en el edificio más alto del mundo tras un ataque terrorista.

La máscara del Zorro (01/10/2024)

Un envejecido Zorro recluta a un bandolero para que sea su sucesor y lo ayude a frustrar los planes de un poderoso tirano que ambos detestan.

Lo que hay dentro (04/10/2024)

Una reunión de amigos de la universidad antes de una boda se convierte en una pesadilla existencial cuando alguien llega con un misterioso maletín.

El Hoyo 2 (04/10/2024)

Cuando un líder misterioso impone sus leyes en un brutal sistema vertical de celdas, una recién llegada decide desafiar sus métodos.

El niño y la garza (07/10/2024)

Mahito viaja al pueblo natal de su madre difunta, donde una misteriosa garza lo lleva a un reino fantástico en el que conviven los vivos y los muertos.

Los locos Addams (08/10/2024)

Homero, Morticia, Merlina y Pericles Addams se reencuentran con el tío Lucas y le dan la bienvenida a su extraña, escalofriante y muy unida familia.

Los locos Addams II (08/10/2024)

Los hermanos Merlina y Pericles Addams no se detendrán ante nada para deshacerse de Pubert, el nuevo bebé adorado por sus padres Homero y Morticia.

El lugar de la otra (11/10/2024)

Cuando la escritora chilena María Carolina Geel mata a su amante, el caso cautiva a la tímida actuaria Mercedes, y así nace una conexión entre ellas.

Una aventura en Marruecos (11/10/2024)

Durante un retiro en Marruecos, una novelista recién separada entabla una conexión con un hombre más joven que busca su rumbo en la vida.

Invasión, insurrección (11/10/2024)

Durante la dinastía Joseon, dos amigos que compartieron su infancia vuelven a encontrarse después de la guerra, pero en facciones opuestas.

Venom: Carnage liberado (11/10/2024)

Mientras Eddie Brock y Venom navegan su relación, el asesino en serie Cletus Kasady y un nuevo simbionte alienígena se convierten en una amenaza.

Jurassic World: Dominio (15/10/2024)

Cuando los dinosaurios viven entre los humanos en un mundo inestable, nuestros héroes —antiguos y nuevos— se unen otra vez para evitar una catástrofe.

Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (15/10/2024)

Este drama peculiar narra la búsqueda desesperada de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra cuando dos niños de 12 años se enamoran y se escapan juntos.

Blancanieves y el cazador (16/10/2024)

En esta nueva versión del cuento de hadas, el cazador enviado a capturar a Blancanieves se convierte en su mentor para vencer a la reina malvada.

El hombre que amaba los platos voladores (18/10/2024)

Tras una tentadora y sospechosa propuesta, el intrépido periodista de espectáculos José de Zer, emprende un viaje junto al Chango, su camarógrafo de confianza, hacia un pequeño pueblo en la provincia de Córdoba para cubrir un misterioso círculo que se formó en un pastizal quemado en medio de los cerros. Lo que deviene es el invento del fenómeno alienígena más recordado en la historia de la televisión argentina.

Scream: Grita antes de morir (18/10/2024)

Wes Craven revoluciona el género de terror y sangre con esta película de un asesino en serie que aterroriza a una estudiante matando a sus amigos.

Scream 2: Grita y vuelve a gritar (18/10/2024)

El libro que la reportera Gale Weathers escribió sobre los terribles sucesos en Woodsboro de dos años atrás es un éxito y llega a la pantalla grande.

Cometas en el Cielo (21/10/2024)

Basada en una aclamada novela, "The Kite Runner" es una historia profundamente emotiva de amistad, familia, errores devastadores y amor redentor.

Los hombres lobo (23/10/2024)

Un antiguo juego de cartas transporta a una familia a una aldea medieval, donde deben desenmascarar hombres lobo para volver a casa.

No te muevas (25/10/2024)

Cuando se topa con un asesino que le inyecta una poderosa droga que la deja paralizada, una mujer en duelo debe luchar por sobrevivir.

Baywatch: Guardianes de la bahía (25/10/2024)

Para salvar su playa, el salvavidas Mitch Buchannon y un exdeportista investigan un complot criminal que pone en peligro el futuro de toda la bahía.

La última yarda (26/10/2024)

Cuatro amigas de toda la vida se lanzan a una divertida aventura tras conseguir boletos para ver a su mariscal de campo favorito en el Super Bowl.

Corte en el tiempo (30/10/2024)

Una chica viaja por accidente del año 2024 al 2003, solo unos días antes del asesinato de su hermana. ¿Podrá cambiar el pasado sin destruir el futuro?

Documentales y especiales

Chef’s Table: Noodles (02/10/2024)

Descubre el arte de hacer pastas con chefs de renombre que comparten sus trayectorias en la cocina y la historia detrás de sus platos más emblemáticos.

Misterios sin resolver: Volúmen 5 (02/10/2024)

El ovni más famoso, un doble homicidio y una investigación paranormal que te eriza la piel forman parte de esta colección de misterios sin resolver.

Los hermanos Menendez (07/10/2024)

En 1996, Lyle y Erik Menendez fueron sentenciados por el asesinato de sus padres. Luego de 30 años, ambos hablan sobre el juicio que sacudió a EE. UU.

Ali Wong: Single Lady (08/10/2024)

Tras unos años vertiginosos, Ali Wong regresa al escenario y habla de los altibajos y las sorpresas de salir en citas tras el divorcio.

María Soledad: El fin del silencio (10/10/2024)

A treinta años del asesinato de María Soledad Morales, sus compañeras de escuela, las jóvenes que pelearon para que la verdad saliera a la luz, se reúnen en Catamarca para conmemorar la muerte de su amiga y recorrer los pasos de una tragedia que marcó un hito. María Soledad fue el primer caso reconocido como femicidio que tuvo Argentina.

Soy un asesino: Temporada 5 (16/10/2024)

Un hombre que mató a su abuela. Un ladrón que dice que no sabía que su pistola estaba cargada. Estos asesinos condenados cuentan sus crímenes.

Hasan Minhaj: Off With His Head (22/10/2024)

En este especial de stand up, Hasan Minhaj analiza la crisis de la mediana edad, las relaciones interraciales, las diferencias políticas y más.

Les habla el Zodíaco (23/10/2024)

En esta docuserie sobre crímenes reales, una familia comparte pistas y testimonios sobre el principal sospechoso de los asesinatos del Zodíaco.

Soy Martha Stewart (30/10/2024)

Este documental muestra el imparable ascenso, la repentina caída y el difícil regreso de la gurú del estilo de vida Martha Stewart.

Abducción extraterrestre en Manhattan (30/10/2024)

Una mujer afirma haber sido abducida de su casa en Manhattan. Esta docuserie analiza si se trata de un engaño o una prueba de vida alienígena.

Niñez y familia

Nanny McPhee: La nana mágica (01/10/2024)

Entre problemas económicos, un amable viudo y sus siete hijos recurren a una niñera con poderes mágicos para que les ayude a poner en orden la casa.

El regreso de la nana mágica (01/10/2024)

Nanny McPhee llega a la granja de los Green para ayudar a la Sra. Green, cuyo marido está combatiendo en la Segunda Guerra Mundial.

Los tipos malos: ¿Truco o atraco? (03/10/2024)

La banda de los Tipos Malos se embarca en un robo de Halloween para sustraer un valioso amuleto de una aterradora mansión. ¿Qué podría salir mal?

LEGO Ninjago: El ascenso de los dragones - Temporada 2 (03/10/2024)

Dos adolescentes de mundos distintos usan sus poderes de ninja para defender a dragones de villanos que quieren usar sus habilidades para hacer el mal.

Monster High 2: La película (10/10/2024)

Una chica mitad humana y mitad loba y sus amigos inician otro año escolar en Monster High, donde lidian con una amenaza para la escuela y su amistad.

Los poderosos MonsterWheelies(14/10/2024)

Inspirados en monstruos icónicos como Drácula y la Momia, pero con un toque Frankenstein, estos vehículos vienen a ayudar, no a asustar.

Jurassic World: Teoría del dinocaos - Temporada 2 (17/10/2024)

Nuevos dinosaurios. Nuevos peligros. Nuevas alianzas. Los chicos del campamento exploran el mundo entero en busca de respuestas… y un villano.

Gigantes (26/10/2024)

El heredero de Don Quijote y sus amigos se unen para salvar a su pueblo de una tormenta que amenaza con destruir todo a su paso.

Anime

Naruto Shippuden: Temporadas 6 - 7 (01/10/2024)

Tras formarse en el exterior por más de dos años, Naruto Uzumaki vuelve a casa y se une a Sakura Haruno para combatir a una organización maligna.

La caja azul (03-04/10/2024)

El jugador de bádminton Taiki siempre ha admirado de lejos a la estrella del básquet Chinatsu. Un día, un acontecimiento inesperado los acerca.

Ranma1/2 (05-06/10/2024)

Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con una particularidad importante.

One Piece: Egghead (06/10/2024)

Monkey D. Luffy navega con su tripulación en busca de un preciado tesoro que pueda convertirlo en el nuevo rey de los piratas.

Boruto: Naruto Next Generations - Reexaminación Chunin (07/20/2024)

Boruto, hijo del séptimo Hokage Naruto Uzumaki, sigue los pasos de su legendario padre y comienza su entrenamiento en la academia de ninjas.

Boruto: Naruto Next Generations - Kawaki: El despertar de Otsutsuki (07/20/2024)

Boruto, hijo del séptimo Hokage Naruto Uzumaki, sigue los pasos de su legendario padre y comienza su entrenamiento en la academia de ninjas.

Boruto: Naruto Next Generations - Kawaki: El choque contra Kara (07/20/2024)

Boruto, hijo del séptimo Hokage Naruto Uzumaki, sigue los pasos de su legendario padre y comienza su entrenamiento en la academia de ninjas.

Gundam: Requiem para una venganza (17/10/2024)

Año 0079, siglo Universal. La Guerra de Revolución lleva 11 meses, y la capitana Solari, en un Zaku II, se enfrenta a la nueva arma de la Federación.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Entrenamiento Pilar (31/10/2024)

Tanjiro emprende un viaje arriesgado para buscar una cura a la maldición de su hermana y vengar a su familia asesinada por un demonio.

Juegos

Bob Esponja: Bubble Pop F.U.N. (16/10/2024)

Únete a Bob Esponja para resolver rompecabezas de burbujas en el juego más absorbente y poroso que existe bajo el mar. Recorre lugares, caras y momentos memorables de Bob Esponja, el clásico animado de Nickelodeon, en este juego colorido de lógica y disparos.