La plataforma streaming HBO Max anuncio los contenidos más destacados que se podrán ver del 27 de abril al 3 de mayo. Se trata de películas como No hables con extraños, la nueva serie francesa Malditos o la serie documental Ascenso y caída: John Galliano.



Además, llega el final de temporada de la serie original de HBO The Righteous Gemstones y la Max Original Cuando nadie nos ve.



También, selecciones especiales de contenidos por el Día del Trabajo y el aniversario de Cartoon Network.

Estrenos de la semana

No hables con extraños. Película. Estreno: 2 de mayo. Sinopsis: Cuando una familia estadounidense es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca campestre de una encantadora familia británica con la que hicieron amistad, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica enredada, en este thriller psicológico.



Elenco: Protagonizada por James McAvoy, Mackenzie Davis y Scoot McNairy, junto a un gran elenco. Escrita y dirigida por James Watkins. Está basada en el guión de la sensación de terror danesa de 2022 Gæsterne, escrita por Christian Tafdrup.



Malditos. Serie - thriller policial. Estreno 2 de mayo. En el sur de Francia, la líder de una comunidad gitana y sus dos hijos luchan por salvar a su clan amenazado por la subida de las aguas. Para sobrevivir, deberán cruzar los límites de la legalidad y enfrentarse a un mundo oscuro y peligroso... todo mientras ocultan un secreto inconfesable que los persigue desde hace siete años.

Elenco: Céline Sallette, Pablo Cobo, Darren Muselet y más.

Créditos: Creada por Jean Charles Hue y Olivier Prieur. Escrita por Jean Charles y Maya Haffar. Dirigida por Jean Charles Hue y Cécilia Verheyden.

Ascenso y caída: John Galliano. Serie documental. Un apasionante retrato del controvertido diseñador de moda John Galliano, dirigido por el ganador del Oscar Kevin Macdonald. Entrevistas estelares e imágenes inéditas revelan la toxicidad detrás del glamour y el espectáculo de las pasarelas.

Ola de 100 pies – Temporada 3. HBO Original - serie documental. Disponible desde el 1 de mayo. Sigue la vida del surfista de olas gigantes Garrett McNamara, su familia y otros surfistas extremos en una serie llena de adrenalina, emociones, decisiones límite y triunfos.

Créditos: Dirigida por Chris Smith. Producción ejecutiva de Chris Smith, Joe Lewis, Ryan Heller, entre otros. Para HBO: Nancy Abraham, Lisa Heller y Bentley Weine.

Crímenes en el bosque. Docuserie. Estreno: 29 de abril

Historias reales de crímenes ocurridos en cabañas remotas, donde las malas intenciones se tornan en verdaderas pesadillas. Producción de Investigation Discovery.

También llegan:

Lego DreamZzz (animación) – estreno de 10 episodios: 28 de abril

¡Jellystone!, temporada 3 (animación) – 20 nuevos episodios: 30 de abril

Amor en cuarentena, temporada 3 (reality) – estreno: 28 de abril

Tentados por la fortuna, temporada 2 (reality) – estreno: 28 de abril

Hombres del bosque al límite (reality) – estreno: 29 de abril

Todo en 90 días: Diarios, temporada 6 (reality) – estreno: 30 de abril

Todo en 90 días, temporada 11 (reality) – estreno: 1 de mayo

Brett Goldstein: la segunda mejor noche de tu vida (especial de comedia) – estreno: 2 de mayo

Finales de temporada

The Righteous Gemstones, temporada 4 – 4 de mayo

Cuando nadie nos ve (Max Original) – 2 de mayo

Matches, temporada 3 – 30 de abril

La familia Baldwin – 30 de abril

Yolo: solo se vive una vez, temporada 3 (animación adulta) – 28 de abril

Demonios de Hollywood – 29 de abril

Ed Stafford: campamento salvaje – 29 de abril

La selección especial de la semana: ¡Elige tus favoritos!

1 de mayo – Día del Trabajador

Las historias más extraordinarias del mundo laboral están en Max. Desde intrigas corporativas hasta rutinas de oficina desopilantes.



Recomendados: Succession, The Office, Pasante de moda, El lobo de Wall Street, En busca de la felicidad, entre otros.

¡Feliz cumpleaños, The Rock!

Celebra el cumpleaños de Dwayne Johnson con sus películas y series más populares: Ballers, Rascacielos: rescate en las alturas, Black Adam, Un juego contra el destino, Viaje 2: la isla misteriosa, Rampage: devastación, Terremoto: la falla de San Andrés.

Cartoon Network cumple 32 años

El 30 de abril se celebra el aniversario de Cartoon Network en América Latina.



Especial: Las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, El laboratorio de Dexter, KND: los chicos del barrio, Coraje: el perro cobarde y muchos más.

Nuevos episodios

Series

The Last of Us, temporada 2 – domingos

Hacks, temporada 4 – jueves

El ensayo, temporada 2 – domingos

La rabina – viernes

La chica que limpia, temporada 4 – jueves

George y Mandy: su primer matrimonio – jueves



Novelas

El chico de oro, temporada 2 – 15 nuevos episodios cada lunes

La promesa, temporada 3 – 15 nuevos episodios cada lunes



Docuseries

Minha vida é um circo, temporada 2 – martes

Celtics City – lunes

Revista People investiga, temporada 8 – lunes

The making of The Last of Us, temporada 2 – domingos

Casados con el mal, temporada 2 – miércoles



Realities

La familia Paul (Max Original) – jueves

Fiebre del oro, temporada 15 – viernes

Ed Stafford: campamento salvaje – lunes

Todo en 90 días: ¿Felices por siempre? (Pillow Talk), temporada 8 – domingos

Todo en 90 días: Antes del viaje, temporada 7 – jueves

American Ninja Warrior, temporada 13 – sábados

Al estilo Kindig, temporada 11 – domingos

Un chef de otro nivel, con Gordon Ramsay, Reino Unido – un nuevo episodio cada semana

Kilos mortales, temporada 10 – lunes



Animación adulta

Lazarus – domingos

Late night shows

Real Time with Bill Maher, temporada 23 – viernes

Last Week Tonight with John Oliver, temporada 12 – viernes