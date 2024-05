La Agencia Córdoba Cultura brinda nuevas actividades donde se podrán ver espectáculos de teatro, cine, muestras, charlas y mucho más.



La semana de mayo da inicio con la charla entre Manuel Belgrano y Martín Miguel Güemes, descendientes directos de los próceres. El lunes 20 a las 16 en el Teatro Real, sus choznos nietos analizarán las cartas intercambiadas entre ellos, junto al historiador Esteban Dómina.

Por otro lado, el lunes 20 a las 19 la fotogalería del Paseo del Buen Pastor inaugura un nuevo recorrido de imágenes con la muestra Voyeristas de Nina Brasca. La joven fotógrafa y directora creativa explora nuevas herramientas con la inteligencia artificial en su proyecto.

En tanto, el jueves 23 a las 18 comienza la exposición de instrumentos de autor Expo Lutheria Cba 2024. La capilla del Paseo del Buen Pastor será la vidriera para que más de 40 expositores nacionales puedan mostrar distintos tipos de instrumentos musicales de autor que se fabrican en el país. Estará disponible para visitarla hasta el domingo 26, con entrada libre y gratuita.

Por último, se destaca el concierto gratuito que brindará Banda Sinfónica de la Provincia, el Coro de Cámara de la Provincia y el Seminario de Canto el domingo 26 a las 20 en el Teatro del Libertador San Martín. Salen a escena con Cantos ancestrales, un programa que incluye Huayno del Diablo, de Jorge Fandermole y Lucho Gonzales; Chacarera del gato, de Luis Lewin, y cantos ancestrales mapuches, de Nicolás Mazza. La dirección es compartida por Andrés Acosta y Juan Manuel Brarda.

Estas son solo algunas de las actividades que podrán disfrutarse, la grilla completa, aquí:

Lunes 20

A las 16. Charla: Las cartas entre Belgrano y GüemesTeatro Real – San Jerónimo 66



Manuel Belgrano y Martín Miguel Güemes, descendientes directos de los próceres, analizarán las cartas entre Belgrano y Güemes, junto al historiador Esteban Dómina. La disertación se centrará en las cartas intercambiadas entre Belgrano y Güemes a comienzos de 1800. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 18. Cine: La noche adentro (de Alejandro Alonso y Carina Piazza, Argentina, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



María y su padre viven en una zona alejada e inhóspita, la monotonía de sus vidas se ve alterada cuando un día llega una militante herida. Con el correr de los días el cerco militar se va cerrando sobre ellos, no hay posibilidad de huir y la casa se vuelve una trampa mortal.



Repite martes 21 a las 20:30 y miércoles 22 a las 18. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Inauguración de muestra fotográfica: Voyeristas. Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Av. Hipólito Yrigoyen 325



La fotogalería del Paseo del Buen Pastor exhibe un nuevo recorrido de imágenes con la muestra Voyeristas de Nina Brasca. La joven fotógrafa y directora creativa toma el concepto de “voyerismo” para analizar a los espectadores frente a esta nueva tecnología: la inteligencia artificial. Al respecto, la fotógrafa advierte que la inteligencia artificial es lo más actual para comunicar, para transmitir mensajes y nuevas formas de ver el mundo y elige usarla a su favor. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de julio 2024.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: El cielo sobre Berlín – Las Alas del Deseo – (de Wim Wenders, Alemania, 1987) Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



En Mayo nos unimos a la búsqueda constante del director alemán Wim Wenders de lugares, historias, personas, y de quienes también se buscan a sí mismos. Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el “muro de la vergüenza”. Sólo son visibles para los niños y los hombres de corazón puro. Testigos impotentes que no pueden cambiar el curso de los acontecimientos, sienten una gran compasión por los seres humanos. Uno de ellos, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se enamora de una joven trapecista. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Inauguración de la muestra fotográfica: LAGER. Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María – Santiago del Estero 1365, Villa María



Una exposición de Alberto Silva sobre distintos centros de detención clandestinos que el fotógrafo pudo tomar en Argentina, Polonia, Alemania y Francia. La muestra se realiza en el marco del mes de “Mayo Cultural” impulsado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba y es una producción del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, luego de haber sido exhibida en este espacio durante el 2023.



El título de la exposición, “Lager”, que en alemán se traduce como centro, campamento o lugar físico de detención, junto a las 32 fotografías de corte documental que componen la muestra, buscan generar un momento de encuentro para el diálogo, la reflexión y memoria acerca de los hechos trágicos sucedidos en estos espacios.



La muestra permanecerá en exhibición hasta el 21 de junio y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 hs, con entrada libre y gratuita.



A las 20. Cine de cabecera: La fiebre estelar, episodio VI (Estados Unidos, 1983). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



El 4 de mayo se celebra en todo el mundo el día de la saga más famosa de la historia. La fecha, podría decirse, es caprichosa y no tanto: se desprende de la mítica frase “May the Force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”, en la versión española, y cuya pronunciación en inglés resulta similar a “May the forth”, 4 de mayo). En atención a la misma, se proyectarán los tres capítulos filmados entre fines de la década del setenta y principios de los ochenta y, luego, a modo de bonus track, Fanboys, una película que gira en torno al fanatismo que genera la saga. Programadora invitada: Magalí Rojo. Entrada libre y gratuita.



A las 20:30. Cine: El libro de las soluciones (de Michel Gondry, Francia, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise.

Repite martes 21 a las 18, miércoles 22 a las 20:30 y jueves 23 a las 18. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Martes 21



A las 14. Teatro Itinerante: Radio S.O.S. (Atrapasueños). Centro de día Santo Tomás, Buenos Aires 1138, Villa Carlos Paz. Dpto. Punilla



Comedia dramática. Público adulto. 45 minutos. La temática es un programa radial dirigido por un grupo de mujeres en el cual intervienen los radioescuchas relatando cada uno su problemática. El público empatiza con la obra ya que la temática presentada es común a cualquier persona.



A las 16. Tardes con personajes históricos. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Hasta el viernes 24 de mayo, quienes visiten el museo, se encontrarán con personajes históricos, el mes de mayo nos lleva a encontrarnos con la Historia: damas antiguas, caballeros y negros serán los encargados de dialogar con el público. Entrada libre y gratuita.



A las 18. Cine en el Palacio: El congreso (de Ari Folman, Israel, 2013). Museo Evita Palacio Ferreyra – Avenida Hipólito Yrigoyen 511



El ciclo con entrada gratuita que continúa en el mes de mayo con la selección de películas que componen el ciclo “La vida animada”, en su tercera edición, un conjunto de largometrajes animados para adultos, que exploran diferentes técnicas de dibujo. La propuesta narrativa explora los desafíos cotidianos de sus protagonistas, las dudas sobre la existencia y la muerte, los vínculos y el amor.

La necesidad de dinero, lleva a una actriz (Robin Wright) a firmar un contrato según el cual los estudios harán una copia de ella y la utilizarán como les plazca. Tras volver a la escena, será invitada a un congreso, que se desarrolla en un mundo que ha cambiado completamente. Basada en una novela de Stanislaw Lem, se trata del retrato de un mundo que se dirige inevitablemente hacia la irrealidad.



Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala.



A las 19. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2023). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Giovanni (Nanni Moretti) un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.



Repite miércoles 22 a las 19; jueves 23, viernes 24 a las 21; sábado 25 y domingo 26 a las 17 y 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.



A las 20. Concierto de la Orquesta Filarmónica de CórdobaTeatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365)El dúo de Rojas Huespe junto a Freddy Varela Montero y la Orquesta Filarmónica de Córdoba interpretando la Obertura de la ópera Guillermo Tell, de Gioachino Rossini, el Doble concierto para piano, violín y orquesta, de Johann Nepomuk Hummel, El Yugo, de Gerardo Di Giusto; la Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta, de Wolfgang Amadeus Mozart.



Entradas desde $6.000 disponibles a través de autoentrada.com o en boleterías del teatro.



A las 20. Cine por la diversidad: Barton Fink (de Ethan y Joel Coen, Estados Unidos, 1991). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Aborda el ciclo “el cine según los guionistas”, cuatro películas (ingeniosas, lúdicas y lúcidas) para pensar en la labor del guionista en el cine. Se proyectarán: El ladrón de orquídeas, Barton Fink, Medianoche en París y Siete psicópatas. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Cine: Días perfectos (de Wim Wenders, Japón, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Film nominado a Mejor película internacional en los Premios Oscar 2023; Mejor film extranjero en los Premios César (Francia); 2 nominaciones a mejor actor en el Festival de Cannes.



Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.



Repite miércoles 22 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Miércoles 22

A las 17. Presentación del libro “ La forma-espacio”. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



La forma-espacio es un libro destinado a desplegar la obra de la artista argentina Virginia Derqui, que ejerce la docencia y exhibe en el país y en el exterior desde 2003. Se trata de una publicación que presenta un relato visual que reproduce todos los períodos de su pintura, tratados en dos ensayos críticos. En «De las formas en el espacio a la forma-espacio», Maria Cristina Rossi analiza el proceso que transitó su pintura desde la figuración temprana hasta las obras minimalistas de grandes dimensiones que involucran al espectador tanto física como mentalmente en la experiencia perceptiva; mientras que en «Palabras transatlánticas para Virginia Derqui», Juan Manuel Bonet, testigo de la evolución de su obra, recupera la relación que estableció con la artista desde 2003, al mismo tiempo que recorre ese proceso de transformación.



Será presentado por una mesa conformada por la Prof. Carina Cagnolo, la Mgter. Monica Pallone, la Dra. Maria Cristina Rossi y Virginia Derqui, en el marco de la exposición Virginia Derqui. Entrada gratuita



A las 19:30. Cine Club del CCC: “El nuevo mundo” (de Terrence Malick, Estados Unidos, 2005) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas nacionales e internacionales.



América colonial, principios del siglo XVII. Aventura épica sobre el enfrentamiento de dos culturas durante la fundación de la colonia de Jamestown (Virginia) en 1607. Inspirada en la leyenda de John Smith y Pocahontas, un ambicioso colonizador y una apasionada nativa de alto linaje que se encuentran divididos entre sus deberes y sus sentimientos. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.



Jueves 23

A las 17. Cine: Maestros (de Bruno Chiche, Francia, 2022). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



La familia Dumar, es una familia francesa en la que la profesión de director de orquesta se transmite de generación en generación. Ahora François está en el culmen de su larga y brillante carrera, mientras que Denis, su hijo, acaba de conseguir su enésima “Victorie de la Misique Classique”. En ese momento, en Milán buscan un director para dirigir la orquesta en “La Scala” y el elegido al puesto resulta ser François, cumpliendo así su último sueño su “Santo Grial”. Sin dar crédito a las noticias llama a su hijo, quien en un primer momento se emociona por su padre pero posteriormente se desilusiona al saber que en realidad es él el elegido para dirigir en la ciudad italiana.



Repite viernes 24 a las 17 y sábado 25 y domingo 26 a las 21. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 18. Expo Lutheria Córdoba 2024. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Hasta el 26 de mayo se llevará a cabo la exposición de instrumentos de autor Expo Lutheria Cba 2024. Con la participación de más de 40 expositores nacionales, charlas, capacitaciones y shows musicales, este evento promete ser la gran vidriera para que nuestros luthiers puedan mostrar distintos tipos de instrumentos musicales de autor que se fabrican en el país.



El evento es organizado por la Asociación Argentina de Luthiers y Casa Laprida, con auspicio de la Agencia Córdoba Cultura, y la participación del Ministerio de Industria y el acompañamiento del INAMU, esta exhibición de instrumentos musicales será el ámbito propicio donde los asistentes podrán probar y experimentar con los instrumentos expuestos, permitiendo a los visitantes conocer de cerca la calidad y sonoridad de cada uno de ellos. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Teatro Itinerante: El Circo Bizco (Compañía Teatraje y Magia). Centro Integrador Comunitario, Av. General Paz 1385, Salsipuedes. Dpto. Colón



Teatro. ATP. 60 minutos. Espectáculo que combina diversas técnicas actorales, clown, mimo, acrobacias, malabares y humor. Un show con las actuaciones de los Payasos Doremi y Luca.

A las 19. Presentación de libro: “Ortografón y el mundo mágico de la lectura”. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



La autora Iris Quiero presenta el libro que acerca a los niños de un modo lúdico y entretenido al mundo de la lectura a través del cuidado de la ortografía y el cuidado de la palabra. El argumento de cada texto, se parece a una mariposa que vuela ante los ojos mostrando su vestido multicolor. Ediciones Del Callejón. Entrada libre y gratuita.



A las 19. Cine espacio INCAA: Luces azules (de Lucas Santa Ana, Argentina, 2024). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



En una casa de clase media alta de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de amigos se reúne para festejar el cumpleaños 70 de Alejandro, que hace 30 años está casado con Pedro. Cada una de las parejas invitadas traerá a la mesa distintos conflictos que irán desarrollando a lo largo de la velada bajo el manto protector de los anfitriones. Esta pieza coral cargada de emociones se desarrolla durante la celebración del 70 cumpleaños de Alejandro, donde amigos y familiares se reúnen para una noche inolvidable que redefinirá sus relaciones. A medida que los secretos salen a la luz, las tensiones hierven y emergen las verdades, Luces Azules exploran las complejidades del amor, la pérdida, el VIH, la amistad y la dinámica en evolución de las relaciones de gays y lesbianas en un mundo cambiante.

Con actuaciones estelares y una narrativa conmovedoramente reveladora, la película ofrece una reflexión matizada sobre las complejidades de la vida y los lazos que nos unen.



Repite el viernes 24 a las 19. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 20. Ciclo Narraciones, música y café: “La libertad es nuestra”. Polo Audiovisual Villa María – Av. Dante Alighieri y Boulevard Cárcano, Villa María



El objetivo de esta puesta en escena de Juan Poquito y Alicia Perrig, consiste en llevar al público una propuesta innovadora, donde la palabra poética y la música, concebidas desde una opción estética de intimidad, desenmascaren cadenas para unirnos en un solo manifiesto: La Libertad es nuestra. Si bien la libertad pareciera ser un derecho inherente al hombre y la mujer desde sus orígenes, la humanidad ha dado sobradas muestras de opresión e injusticia que demuestran la necesidad permanente de búsqueda y pelea por alcanzarla y -no es un dato menor- conservarla.



A las 20.30. Jueves de Comedia: “Abrazar NOS duele” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna. En la trama quedará claro que, de alguna manera, la crianza de los padres y madres marca el destino y llega a la descendencia ciertas peculiaridades que se exacerban en la adultez, como el miedo o la fortaleza para afrontar los avatares de la vida.



Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: Siempre habrá un mañana (de Paola Cortellesi, Italia, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



A merced de un marido violento y de un suegro déspota, prisionera de su hogar, Delia tiene como única aspiración el inminente matrimonio de su hija mayor, la predilecta. Se trata de una historia común de una familia italiana cualquiera, en la segunda mitad de los años 40.

Repite viernes 24 a las 19. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 24

A las 11. Teatro Itinerante: Rabanito y su ensalada (Rabanito y su ensalada). Instituto Especial Paulina Domínguez, Urquiza 425, Alta Gracia. Dpto. Santa María



Circo, clown. ATP. 45 minutos. Dos payasos realizan la mejor función de circo del mundo, donde presentarán unas variedades de números donde el humor y la alegría serán los soportes fundamentales, de la mano del Maestro de ceremonia Rabanito y el payaso/mimo Sr Blo.

A las 20. Música: Córdoba Jazz Orchestra en Concierto. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Cautivante jazz argentino y música original cordobesa junto a la Córdoba Jazz Orchestra. Esta destacada Big Band invita a disfrutar de un concierto donde las obras de reconocidos compositores como Fernando Huergo, Milton Arias, Richard Nant, Lucas Acuña, Pedro Giraudo y Cristian Andrada se fusionan con arreglos innovadores escritos para esta orquesta por su director musical Nicolás Ocampo. La intensidad y riqueza sonora de la CJO trasciende los límites del jazz y la música argentina, creando un ambiente musical excepcional.



Entrada general $5.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. Teatro Itinerante: Es justo y necesario (Jazmín Mosquera). Casa de los Oribe, Cabrera 274, Achiras. Dpto. Río Cuarto



Stand Up. Comedia. +16 años. 60 minutos. Unipersonal de Stand Up, con claro posicionamiento feminista, que indaga, intriga y divierte cuestionando algunas actuaciones de roles socialmente esperados y encontrando una línea de fuga, a través del humor, en el proceso de deconstrucción que muchos vienen tratando de llevar adelante.



A las 20:30. Ciclo Lunáticos en el Ciencias: Astrotaller. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



Hasta las 23 se brindará una charla introductoria sobre la relación entre la Tierra y la Luna en el auditorio del Museo, luego se observará la Luna y su geografía en la fase llena, desde nuestro telescopio Newtoniano de 300 mm, en el Patio del Faro.



IMPORTANTE: en caso de nubosidad abundante o mal clima se suspenderá la observación a través de los telescopios pero continuaremos disfrutando la charla en el auditorio del museo. Entradas gratuitas, cupo limitado. Se solicitan en autoentrada.com

A las 20:30. La Comedia Cordobesa presenta “Útero Bicorne”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



La Comedia Cordobesa presenta una obra escrita por Brenda Sorbera, integrante de la Comedia Infanto Juvenil. Útero bicorne es un monólogo que, además de leerse, por su sentido del ritmo y musicalidad, se escucha. Cada una de las escenas se funda a partir de una prenda de vestir y dos idénticas líneas de texto: “Una vez que lloré. Estamos mi abuela, mi mamá y yo”. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: Está partido al medio” Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad, producen heridas irreparables. Generación tras generación de mujeres de una misma familia compartiendo hilos, costuras, voces, derrotas, felicidades, poéticas, sangre, un útero maldito que, sin embargo, no necesita compasiones para desestimar a la muerte; no necesita redenciones para saber que, del arte, también puede nacer la vida.



Entrada general $1.500 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Viernes de Música: Club del Blues presenta La doble problema y “Alambre” González. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.



La Doble Problema es una banda oriunda de la ciudad de Río Cuarto, cuyo debut fue en el año 2011 en un espacio local llamado “La casita azul”. Desde aquel entonces, paralelo a la agrupación, nace “Club de Blues”, lo que posteriormente se convirtió en una productora musical para así convocar a grandes artistas, nacionales e internacionales. Integrantes: Nahuel Muñoz en guitarra, Jorge Esmael en bajo, Juan Guerreri en batería, Darío Pérez en teclado, Marcos Lima en voz y Pablo Basso en armónica. En la oportunidad, también subirán al escenario músicos invitados. En tanto, Daniel “Alambre” González es músico guitarrista argentino de blues y rock. Poseedor de una amplia trayectoria musical, supo ser miembro de la banda MAM como músico sesionista, junto a los hermanos Omar y Ricardo Mollo, y el bajista Diego Arnedo.



Entrada general $2.500, disponible a través del sitio autoentrada.com



Sábado 25

De 10 a 13. Taller “Cómo ser un paleontólogo”. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



Taller dirigido a niños de 9 a 12 años para conocer cómo trabaja un paleontólogo y explorar su mundo a partir de preguntas como: ¿Qué son los fósiles? ¿Qué tipos de fósiles se pueden encontrar? ¿Es posible ser paleontólogo en Córdoba? El encuentro tendrá instancias teóricas y dinámicas prácticas sobre el reconocimiento de distintos tipos de fósiles y las formas de determinar las principales especies de Córdoba. Dictado por: Dr. Adan Tauber.



Cupo limitado a 25 niños. Inscripciones al mail: museocienciasnaturalescba@gmail.com



A las 10:30. Jornada experimental de dibujo: Palabras y objetos en diálogos. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En el marco de la muestra “TRAVESÍAS”, del artista Miguel Ángel Rodríguez se realizará una actividad. Dirigida a jóvenes y adultos sin límite de edad, que quieran jugar y dibujar, actividad gratuita con cupo inscripciones completando AQUÍ el formulario.



A las 11. Talleres Culturales: Mañanas de tango. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Todos los sábados de mayo continúa este taller que enfatiza en captar nuevos adeptos del tango, sin condicionamientos académicos. Con la premisa de romper con la distancia de géneros, generaciones, ideologías, etiquetas, tendencias, etc. Se dictarán tres ramas del tango: Tango canyengue, tango salón y tango nuevo.



Coordina Pedro Trujillo. Inscripciones: 3515649424. Valor por clase $ 1.500



A las 12. Conversaciones con artistas: Miguel Angel Rodríguez. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En el marco de la muestra “TRAVESÍAS”, el artista compartirá en un recorrido a pie de obra relatos sobre la muestra, las obras y su forma de producción. Actividad para todo público con entrada gratuita.



A las 14. Teatro Itinerante: Combinad@s (Compañía Santuanimé). Club social y deportivo Los Cóndores, Calle Los Gladiolos, Los Hornillos. Dpto. San Javier



Circo, clowns, malabares. ATP. 45 minutos. Ela y Maca van desarrollando diversos números malabarísticos mezclados con humor delirante y absurdo. A medida que transcurren los números ellos van logrando una amalgama que los lleva mucho más allá de las habilidades individuales hasta el punto de lograr combinaciones de destreza malabarística mucho más complejas mostrando las posibilidades infinitas del trabajo en equipo.



A las 18. Taller “Dirección de Arte y Ambientación Audiovisual”. Sede del Polo Audiovisual Río Cuarto –



Segundo Encuentro del Taller “Dirección de Arte y Ambientación Audiovisual”, a cargo de Isabel Riberi.



A las 20:30. Festival de Teatro Breve. Teatro Real – Sala Carlos Giménez y Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Ocho obras de teatro comienzan en simultáneo con una duración de 15 minutos. El público disfrutará de 4 piezas en una misma noche y también es albergado en un espacio común donde se encuentran todos, artistas y espectadores, antes de las funciones, en los intervalos y al finalizar. Un escenario con presentadores, personajes guías que organizan, explican el funcionamiento y dan comienzo a una movilización que se completa en una manifestación intercultural teatral única, donde interviene la música, la innovación, la danza contemporánea; se interviene el tiempo y el espacio a través de performance que se traducen en acciones creativas. Cada obra se presenta 4 veces por noche, creaciones de 15 minutos representadas en espacios ambientados no convencionales.



Repite domingo 26 a las 20:30. Entrada general $8.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.



Domingo 26

A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita



A las 17. Comedia Infanto Juvenil presenta “El Niño Sirena”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades. Función a beneficio del Cuerpo de Voluntarios del Hospital de niños Dr. Romis A. Raiden. Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 20. Concierto: Cantos ancestrales. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Banda Sinfónica de la Provincia (director artístico, Andrés Acosta), el Coro de Cámara de la Provincia (director artístico, Juan Manuel Brarda) y el Seminario de Canto del Teatro del Libertador (director artístico, Matías Saccone) salen a escena con Cantos ancestrales, un programa que incluye Huayno del Diablo, de Jorge Fandermole y Lucho Gonzales; Chacarera del gato, de Luis Lewin, Cantos ancestrales mapuches, de Nicolás Mazza. Dirección compartida por Andrés Acosta y Juan Manuel Brarda.



Entrada gratuita, con retiro previo partir del jueves 23, en el horario de 9 a 20, hasta completar la capacidad disponible.