La Nerd Orchestra presenta: “Series Sinfónicas” el viernes 20 de junio a las 21 h enTeatro Ciudad de las Artes, Av. Pablo Ricchieri 1955, Córdoba

Sobre el show:

Series Sinfónicas es una experiencia musical que propone un viaje emocional a través del tiempo y la pantalla. Con arreglos orquestales originales y una puesta sonora impactante, el espectáculo combina la nostalgia, la épica y el humor, celebrando la música de series que marcaron generaciones.

Cada pieza está pensada para evocar recuerdos, sorprender y emocionar, realzando con potencia orquestal aquellas melodías que ya forman parte del imaginario colectivo.

Sobre La Nerd Orchestra

Nace de un sueño compartido por sus creadores, Fernando y Jeremías, dos músicos unidos por la pasión por la música y las series. Fernando, con una gran vocación orquestal, enfrentó siempre el desafío de tocar en orquestas debido a su ceguera. Jeremías, fanático de las series y de la música orquestal, encontró en ese universo compartido el lugar perfecto para un proyecto distinto.

Juntos crearon una propuesta única: una orquesta formada por 16 músicos que fusiona la potencia sonora de los formatos sinfónicos con la emoción de las historias más queridas de la televisión. Así nació La Nerd Orchestra, con el nombre que mejor representa la pasión y la obsesión detrás del proyecto.

Series que suenan en escena

El repertorio incluye 23 piezas de 18 series icónicas. Algunas de las más destacadas son:

Game of Thrones, Los Simpsons, Friends, The Office, Breaking Bad, La Casa de Papel, Los Simuladores, Narcos, Dark, The Crown.

¿A quién está dirigido?

El show está pensado para todo el público, pero especialmente para quienes viven las series con intensidad: fans apasionados, amantes del detalle, de los soundtracks, y de las emociones que quedan después de una gran historia.

Es un espectáculo para los que vibran con una melodía, para quienes reviven escenas con solo escuchar unos acordes, y para quienes aman compartir aquello que los marcó.

Una propuesta única en su tipo

No existe en Argentina otro show orquestal dedicado exclusivamente a la música de series. Hay espectáculos sobre animé, videojuegos o películas, pero Series Sinfónicas es el primero en tomar este universo tan cercano y transformarlo en una experiencia musical en vivo.

Lo que lo hace verdaderamente único es la pasión, el amor y el nivel de obsesión que hay detrás de cada arreglo, cada elección y cada momento del espectáculo. Nada está librado al azar: todo está pensado para emocionar, sorprender y rendir homenaje a las historias que nos marcaron.

Contacto y redes

Instagram: instagram.com/lanerdorchestra

Entradas: ventas.autoentrada.com/events/series-sinfonicas

WhatsApp (prensa/consultas): 351 388 0826