Días antes del debut de La Nerd Orchestra conversamos con Jeremías Sánchez, uno de los generadores del concierto Series Sinfónicas. La agrupación está formada por 16 jóvenes talentos y se apresta a revivir en el escenario del Teatro Ciudad de las Artes, la emoción que provocan los temas musicales identitarios de series icónicas que fascinan a generaciones.

El evento tendrá lugar el viernes 20 de junio a partir de las 21 hs. y se escucharán las melodías características de las famosas tiras: Game of Thrones, Los Simpsons, Friends, The Office, Breaking Bad, La Casa de Papel, Los Simuladores, Narcos, Dark, The Crown.

Cba24n.com.ar ¿Cuál es tu rol en la Nerd Orchestra?

Jeremías Sánchez: Soy pianista y co-director.

Cba24n: Cuántos músicos la conforman y de dónde son originarios?

Jeremías: Somos 16 músicos, 4 violines, 1 viola, 2 cellos, timbales, guitarra, bajo, batería, 4 cantantes y piano. El otro co-director, Fernando Fabre Oria,violinista, es de Cosquín y hay un integrante de Venezuela y otro de Colombia, el resto somos de Córdoba.

Cba24n: A qué público está dirigido el programa de música que realizan?

Jeremías: A quienes se apasionan con la música y las series como nosotros, a quienes tengan alma de nerd, a quien sienta con intensidad las escenas de esos capitulos envueltos por la música que nos marcaron a todos.

Cba24n: Van apoyar con imágenes ?

Jeremías: No, la idea es diferenciarnos de las demás propuestas donde por ahí se pierde la experiencia musical por lo visual y poder ofrecer algo distinto, queremos enfocarnos mucho en lo musical. Claro está que las canciones y series se presentarán y habrá referencias por todos lados.

Cba24n: Como músico, advertís que el material de ficción que está llegando en plataformas da material de calidad para componer un concierto sinfónico?

Jeremías: Si y no, pequeño detalle que capaz no están notando, no hay música icónica en las intro de las series muy, muy actuales, por ejemplo El Eternauta (amo la serie igual), el contenido audiovisual se adapta a la inmediatez de la modernidad de tal modo que ni una intro podemos esperar.

Cba24n: ¿Qué expectativas tienen para esta presentación en el Teatro Ciudad de las Artes?

Jeremías: Que quienes asistan digan:¡ WOW! no me esperaba esto, que se sorprendan, que rememoren escenas, capítulos y que también descubran nuevas series, nuevas canciones a través, justamente, de la música!

“Esperamos que se emocionen, quiero piel de gallina, emotividad, le estamos poniendo nuestra alma a este proyecto y queremos que puedan percibirlo y que se vayan con una experiencia realmente única y memorable”.

Finaliza diciendo el joven músico notablemente entusiasmado con el proyecto que se concretará el 20 de junio ante un público reunido por sonidos que resultan muy familiares.

Las entradas anticipadas se consiguen por Autoentrada como: Series sinfónicas.

Y podés seguirlos en redes como: lanerdorchestra

Y pedir más información al whatsapp 351 3880826

