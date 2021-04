Earl Simmons, conocido como DMX, tenía 50 años y estaba internado en grave estado desde que sufrió una sobredosis y un infarto, el 2 de abril.



El músico estaba acompañado por su familia, quien emitió el siguiente comunicado: "Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia por su lado después de haber sido puesto en soporte vital durante los últimos días".



La declaración fue emitida por el Chamber Group, que fue contratado para hablar con los medios de comunicación en nombre de la familia.



DMX era considerado como uno de las grandes referentes del género que surgió sobre finales de los 90 con éxitos como X Gon’ Give It To Ya y Party Up.

En julio de 2020, el rapero ofreció su último recital. Presentó el show junto a Snoop Dogg, frente a más de medio 500 mil espectadores que sintonizaron el espectáculo, que obtuvo una gran repercusión al punto que su canción “X Gon’ Give It To Ya” cuenta con más de 400 millones de reproducciones en Spotify.



Sus primeros cinco álbumes debutaron en el número uno en las listas de Billboard. El artista también es actor e IMDb enumera más de 40 créditos de actuación para él. Sus papeles en "Romeo Must Die" – protagonizada por la estrella de R&B Aaliyah justo antes de su muerte – y "Never Die Alone" se encuentran entre los más notables, y a menudo apareció como él mismo en películas y programas de televisión.



DMX recibió tres nominaciones al Grammy entre 2000 y 2001. Dos fueron para Mejor interpretación solista de rap y la tercera fue para Mejor álbum de rap.





