El artista multiinstrumentista lanzó su primer single "Salir a la Luz". La canción ya está disponible en plataformas digitales.

Se trata de su primer tema como solista en Fede Vilchez y la F in band. El artista es oriundo de Córdoba y hoy radica en British Columbia, Canadá.



La Fede Vilchez y la F in Band está integrada por el bajista chileno Francisco “Bambino” Arancibia, el baterista canadiense Frederic Comeau y Fede Vilchez en voz y guitarras. Los coros son de la cantante argentina Andrea Olivet.



La canción comenzó a componerse años atrás en Córdoba y nace inspirada por las dificultades de la vida y el amor en la ciudad. “Salir a la Luz” es el primero de tres singles que están próximos a salir.



Este primer single fue grabado con Adam Wittke en Arc House Studios en Kelowna, BC (Canadá) y con Nicolas Velez en Estudio Relájateunchingo en San Pancho, Nayarit (Mexico). Editado por Gabi Merlo en Estudio Las Ventanas (Córdoba). Mezclado y masterizado por Adam Wittke en Arc House Studios.



Sobre Fede Vilchez



Ya sea cerrando los escenarios principales del festival con una banda latina de ocho integrantes, un trío instrumental de jazz-rock o tocando solo en un local, Federico “Fede” Vilchez todavía recuerda haber aprendido sus primeros acordes de su padre Rubén “El Negro” Vilchez cuando era un joven adolescente, junto a un río en algún lugar de Córdoba, Argentina. Ahora, multiinstrumentista, trotamundos y cantautor, la inspiración de Fede proviene de vivir y realizar giras por toda América del Sur y del Norte.



Como solista, Fede canta originales y covers en español, inglés y portugués, en una amplia variedad de géneros, en la guitarra acústica y eléctrica, acompañándose con capas de loops y pedales de efectos.



El último trabajo del artista presenta el show completo en vivo "Valhalla" de la serie "At home session", filmado en su patio delantero en Nelson, BC durante la pandemia, donde toca versiones acústicas de su material en solitario.



También presenta su último álbum “Quimera” (2021), un trío instrumental de fusión rock-jazz con Nicolas Travaini en contrabajo eléctrico y vertical, y Facundo Corona en batería. Su último trabajo de sesión incluye una colaboración con la banda de Vancouver Mngwa, en el álbum "The Strange One" (2020) tocando guitarra eléctrica y mandolina; y, en la presentación en vivo de Entangados para Chinatown Sessions, tocando el bajo y cantando (2019 Victoria, BC).



En el invierno de 2021/22, Fede se reunió con la leyenda del bajo chileno Francisco "Bambino" Arancibia y el baterista de la costa Este Frederic Comeau y crearon "The F in band". El pasado mes de abril, Fede y The F in Band grabaron su primer material en Arc House Studios en Kelowna, cuyo lanzamiento se espera para 2023.