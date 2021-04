El docente y dramaturgo Fernando Zabala reestrena en su tercera temporada, el micro relato fílmico de su autoría llamado ¨Lap-so¨.

Se lo podrá ver en formato online por la plataforma de Alternativa Teatral y con modalidad a la gorra.

¨Decidí hacer una tercera temporada, ya que durante el mes de noviembre y febrero lo vio mucha gente y los comentarios fueron notablemente satisfactorios. Posiblemente este sea el último mes que se suba a plataformas virtuales, antes de un inminente estreno en un teatro.

¨Lap-so¨ es la interminable angustia de la existencia, la no respuesta de las palabras y una efímera posibilidad remota de cambiar de plano. ¨Y no tardó el viento en golpear el viejo tronco sobre la orilla, que aquella difusa sombra, se le volvió a aparecer.¨ ¨Lap-so¨ es un micro relato metafísico, escrito y producido exclusivamente en el crepúsculo de la pandemia. ¨No he querido desaprovechar la posibilidad de subirlo nuevamente en formato online, su estructura híbrida permite que se suba a una plataforma que ahora además de promocionar teatro, también difunde el cine independiente y algunos trabajos híbridos que empezaron como resultante de la pandemia¨.

Además el dramaturgo contó que el texto fue seleccionado entre los 50 mejores relatos del concurso literario de ¨Editorial Inspirarte¨, llevado a cabo en noviembre del pasado año. ¨Han participado 1350 obras inéditas de todo el país y es una verdadera alegría el saber que este pequeño relato, haya sido seleccionado entre los 50 mejores¨, le comentó el autor a Cba24n.com.ar.

La dramaturgia, la voz en off y la dirección general es del dramaturgo Fernando Zabala. La fotografía es de Susana Martinez y la edición de Gastón Buyatti. Para reservar las entradas a la gorra se puede ingresar al siguiente link: Bit.ly/lap-so.

Jurado Internacional de dramaturgia:

Por otro lado, el dramaturgo le contó a Cba24n.com.ar, que será jurado del ¨1º Concurso de Dramaturgia, Federico García Lorca¨, donde la Fundación del dramaturgo y poeta granadino, promociona y auspicia dicho concurso de textos breves. Además hay otros 10 jurados de distintos países entre dramaturgas y dramaturgos españoles y latinoamericanos, contó Zabala a nuestra página.