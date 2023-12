Actores y actrices, cantantes, humoristas y bailarines llegan a Villa Carlos Paz para lanzar la cartelera teatral de la temporada de verano. Se presentan obras teatrales, musicales, humorísticas, piezas de danzas como malambo, cuarteto, hip hop y mucho más.



Mirá todas las obras que se podrán disfrutar durante diciembre, enero, febrero y marzo:



Teatro Luxor (Av. Libertad)



“Mamma Mía!”. Espectáculo musical con Florencia Peña y elenco. Dirección de Ricky Pashkus.

Jueves a domingos. 21:30 y 23:55 hs.



“Gordillo 20 años”. Nuevo espectáculo de Miguel Martín (el oficial Gordillo). Todos los lunes, martes y miércoles. 21:30 y 23:15 hs. Estreno: 1º de enero.



Recital de La Konga. Martes 16 de enero y 6 de febrero. 23:30 y 01:30 hs.

Teatro Candilejas I (Pasaje Niní Marshall s/n)



“Los mosqueteros del rey”. Espectáculo con Nicolás Cabré, Nicolas Scarpino, Fredy Villareal y Jorge Suárez. De miércoles a lunes. 22 hs. Estreno: jueves 28 de diciembre.

Teatro Candilejas II (Pasaje Niní Marshall s/n)

“Dos locas de remate”. Comedia con Nazarena Vélez y Gladys Florimonte. Dirección: Manuel González Gil. De miércoles a domingos. 22 hs. Estreno: viernes 29 de diciembre.



Show de Rodrigo Tapari. Martes 23 y 30 de enero a las 22 hs.

Teatro del Lago (Belgrano 81)

“Misterio en la cabaña”. Nuevo espectáculo con Pedro Alfonso, Paula Cháves, Sabrina Rojas, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Michelle Masson.

Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe. Coproducción La Flia.

Estreno: miércoles 27 de diciembre.



Recital de Roque Narvaja.

Lunes 15 de enero. 22 hs.



“Palabra plena”. Espectáculo de Gabriel Rolón.

Lunes 22 de enero.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta):



“Miguel y Chino en banda”. Nuevo espectáculo con Miguel del Sel, Chino Volpato, Idania Dowman, Mauricio Jortak, Richard Laffite, Maxi Chavarría y músicos en vivo.

Pardo Producciones. Martes a domingos. 21:30 hs.

Estreno: lunes 25 de diciembre.



Espectáculo unipersonal de Juampi González. Todos los lunes. 21:30 hs. Estreno: 8 de enero.

“La mejor versión de mí”. Espectáculo musical de Coty Hernández. Todos los lunes. 23:30 hs. Estreno: 8 de enero.



Martín Chesini y Humberto Primo. Del viernes 5 de enero al miércoles 14 de febrero. 23 hs.



“Reacción” con Diego Sacco. Martes 16 de enero al domingo 11 de febrero. 23 hs.



Pipa y Pichi. Viernes 12 de enero al domingo 4 de febrero. 23 hs.



“Respeto y morbo”. Martes 9 al jueves 11 de enero. 23 hs.



Leandro Igounet. Martes 23 y miércoles 24 de enero. 23 hs.



“Un confuso episodio”. Stand up con Juan Barraza. Jueves 25 de enero. 23 hs.



“Charlando entre chistes”. Stand Up con Mati Acuña. Viernes 9 al domingo 21 de enero. 23 hs.



“Tiempos Modernos”. Stand Up con Pablo Picotto. Viernes 26 de enero al domingo 18 de febrero. 23 hs.

Teatro Holiday II (9 de Julio 53. Planta alta):

“Pirulo se raja”. Nuevo espectáculo de Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y elenco.

Pardo Producciones. Miércoles a domingos. 21:30 hs. Estreno: jueves 4 de enero.



“Unico´s Bar. Sin miedo al éxito”. Espectáculo de Dinamita teatro con Alex Grudque, Juan Vesque y elenco.

Pardo producciones. Martes a domingos. 23:30 hs. Estreno: martes 2 de enero.



“Gladiadoras. Segunda vuelta”. Espectáculo de Dinamita. Martes a domingos. 0:45 hs. Estreno: martes 2 de enero.



“El oficio más hermoso del mundo”. Show de Ale Orlando. Todos los lunes y martes. 21:30 y 23:30 hs.

Estreno: martes 26 de diciembre.



“Sexo a gusto” con Carla Dogliani y Eugenia Bazán Quiroga. Lunes 8 y 22 de enero y lunes 5 y 19 de febrero. 23:30 hs. Estreno: lunes 8 de enero.



“Hasta el velorio que viene”. Espectáculo de Aida Roisman. Todos los martes. 21:30 hs. Estreno: martes 9 de enero.



“Solo llame para decirte que te amo”. Espectáculo de la Comedia de San Francisco con dirección de Adrián Vocos. Todos los días miércoles. 21:30 hs. Estreno: miércoles 27 de diciembre. Pardo Producciones.



“El loco y la camisa”. Comedia dramática con Verónica Castro, Jeremías Tetamanzi, Luca Roteda, Luz Lezcano y Luis Giordano. Con dirección de Adrián Vocos. Todos los miércoles 22 hs. Estreno: Miércoles 27 de diciembre.

Teatro Holiday III (9 de Julio 53. Planta alta)

“Monólogos heroicos”. Espectáculo de stand up con Rodrigo Casavalle. Todos los lunes. 21:30 hs.

Estreno: lunes 8 de diciembre.



“Fiebre de stand up por la noche. Martes a domingos. 21:30 y 23:30 hs.

Estreno: viernes 5 de enero.

Teatro Holiday IV (9 de Julio 53. Planta alta)

Cambalache Show. Sábados a martes. 21:30 hs.

Estreno: Sábado 30 de diciembre.



“Guau!. Permiso para imaginar”. Espectáculo infantil con Milagros Nieva, Jeremías Tetamanzi y Elisa Anchino. Dirección de Adrián Vocos. Todos los miércoles. 21:30 hs.

Estreno: Miércoles 27 de diciembre.

Teatro Libertad (Libertad 60)



“Cirque Luneil”. Espectáculo con Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Soco, Fernando Verona, Isabella Mossé, Mauri Giurini, Agustín Souza, Romina Miranda, Ismael Sandilu, Giuliana Valenzuela y Anto Caccivillani.

Pardo Producciones. Miércoles a domingos. 22:30 hs.



“Casi adulto”. Unipersonal con Julián Bellese. Todos los martes. 21:30 y 23:30 hs.

Estreno: Martes 2 de enero.



“Grego Rosello 3.0”. Unipersonal con Grego Rosello. Lunes 15 y 29 de enero. 21:30 hs.



“El show de Nachito Saralegui”. Lunes 8 y 22 de enero. 21:30 hs.



“Si nos organizamos nos reímos todos”. Espectáculo con Agustín Sousa. Todos los lunes. 23:30 hs.

Estreno: lunes 25 de diciembre.

Espacio Timbao (Av. Libertad 57)

“Memories Magic Show”. Show cómico musical con Sander Maurin, Soni López y Charly y Jorge Dicris. Estreno: viernes 29 de diciembre.



“Desopilante. El viaje del humor”. Show cómico musical con Adrián Garay y artistas invitados. De martes a domingos. 22:30 y 0 hs.

Teatro Zorba (9 de Julio y Montevideo)



“Jey, enseguida vuelvo”. Nuevo espectáculo unipersonal de Jey Mammon. Miércoles a domingos. 22 hs.

Dirección de René Bertrand. Producción de Gustavo Sofovich y José Luis Letona. Estreno: martes 26 de diciembre.



“Lo Lumvrise. El secreto de nuestro fracaso”. Espectáculo cómico con el grupo santafesino. Lunes y martes 22 hs.





Teatro del Sol I (General Paz 250)

“Humor para toda la familia”. Nuevo espectáculo con Anita Martínez. De miércoles a domingos. 22 hs. Estreno: jueves 28 de diciembre.



“Café con Sergio”. Unipersonal de Sergio Gonal. Lunes y martes. 22 hs.



“Marcelo Josset es risa rap”. Nuevo espectáculo de Marcelo Josset y elenco. Lunes y martes. 23:30 hs.

Teatro del Sol II (General Paz 250)



“Switch, todos podemos cambiar”. Comedia con René Bertrand, Nicolás Yanicelli, Emiliano Rella, Belén Giménez, Flavia Pop, Antonella Lagamba, José Quiroga y Bianca Lauría. Martes a domingos. 22:30 hs.

Estreno: Miércoles 27 de diciembre.

Teatro del Sol III (General Paz 250)



“holaMás 30”. Espectáculo de stand up con Pablo Albella. Todos los lunes y martes. 21:45 hs. Estreno: sábado 23 de diciembre.



“Trum”. Espectáculo musical con la Compañía de Malambo. Miércoles a domingos. 21:45 hs. Estreno: jueves 28 de diciembre.



“La fiesta de Solcito”. Espectáculo infantil con Solcito Fijo. De jueves a domingos. 21 hs.

Teatro Bar (General Paz 27)

“Cumandá”. Espectáculo de danzas étnicas y folklóricas, música en vivo y humor para toda la familia. Producción: May Alexander. Jueves a domingos. 22:30 hs. Estreno: jueves 28 de diciembre.



“Buenas Noches Carlos Paz”. Espectáculo cómico musical con Fernanda Salomón, Nicolás Arellano, Javier Ruffino, Valeria Sánchez, Christian Ferraris, Roque Ríos, Mariel Gutiérrez, Santiago Méndez y Celeste Fritz.

L10 Producciones. Martes a domingos 0:30 hs. Estreno: viernes 29 de diciembre.



“Tiburón con las princesas y el superhéroe en un sueño de libertad”. Espectáculo infantil de Pablo Gorky. Todos los miércoles y jueves. 20:30 hs. Estreno: miércoles 3 de enero.



“Ladybug y Buzz Lightyear con el auto fantástico son aventureros del tiempo”. Espectáculo infantil de Pablo Gorky. Todos los viernes, sábados y domingos. 20:30 hs. Estreno: viernes 5 de enero.



“Sigue la fiesta”. Espectáculo cómico musical con Javier Hong, Augusto Flores Micaela Ludueña, Raúl Funes; Leonardo Varela, Adrián Vivas, Leandro Ussei, la Martita y Natalia Vidal. Teatro vivir la vida / L10 Producciones. Todos los lunes. 0:30 hs. Estreno: lunes 1 de enero.

Teatro Acuario (9 de Julio 90)

“Hilda. Recuerdos de mi escuela”. Unipersonal con Carla Laneri. Lunes 15 de enero.



“Mediumnidad” con Noelia Pace. La Medium. Jueves 11 de enero.

Multiespacio Mónaco (Avenida San Martín y Zuviría)

"Bien Argentino". Espectáculo con Ángel Carabajal, Gisela Bernal, Celeste Muriega, Cristian Sancho, Julián Burgos, Mariquena del Prado, Andrés Teruel, Sofía Arburua y Horacio Sansibero. Estreno: Jueves 28 de diciembre.

Espacio Hotel Eleton (Virgilio 300 esquina Constantinopla)

“Vinales y El Coto”. Espectáculo musical y humorístico. Todos los lunes. 23 hs.



“Tango que hiciste bien”. Espectáculo de Oscar Lajad y Lucila Juárez. Todos los martes. 23 hs.



“Eleton Showtime”. Nuevo show humorístico musical con Iceberg del Sur y el Mudo Esperanza. Todos los días miércoles y sábados. 23 hs.

Espectáculo musical del grupo folklórico “Ceibo” y el humorista Jorge Tissera. Todos los jueves. 23 hs.



“Entre copas”. Show musical y humorístico con Gabriel Polidoro y Marcos Ontivero. Todos los viernes. 23 hs.

Estreno: viernes 29 de diciembre.



“Rolando”. Espectáculo unipersonal con Roly Serrano. Todos los domingos. 23 hs.

Espacio África (Arturo Orgaz 58)

“Tambora”. Espectáculo de bachata y salsa con producción de Verónica Vaira y Rodrigo Perazolo con Lalo Nores Martínez, Javier Mullis, Gabriel Zamora, Paula Urquiza, Rodrigo Navarro, Fátima Brener, Aylen Cuellar, Daniel Morales, Nahuel Areco, Juan de la Cruz y José Luis Gutiérrez.

De miércoles a domingos. 23:30 hs. Estreno: jueves 28 de diciembre.



“Cuentos musicales”. Nuevo espectáculo infantil con Yuly Quevedo, Ludmila Garetto, Pilar Piñero, Daniel Araoz y Kevin Gómez. Dirección de Héctor Pérez Hinding. Todos los miércoles y viernes. 20 hs. Subert Producciones.

Estreno: sábado 23 de diciembre.



“La familia Madrigal”. Espectáculo musical para toda la familia con Agustina Miguel, Daniel Araoz, Kevin Gómez, Pilar Piñero, Susana Ramírez, Yuly Quevedo, Victoria Vera Saldivia y Meli Gordillo. Dirección de Héctor Pérez Hinding.

Todos los martes, jueves y sábados. 20 hs. Subert Producciones. Estreno: viernes 22 de diciembre.



“Arroyito te canta”. Espectáculo musical con Soledad Suárez, Martina Francisca, Caro Romero, Fernanda Cabrera, Martina Bortolini, Osvaldo Bulacio y Héctor Luna.

Todos los lunes 22 hs. Estreno: lunes 8 de enero.



“El Toro íntimo”. Espectáculo musical con el Toro Quevedo y la participación de María Laura. Conducción: Kitty Quispe. Dirección: Rodrigo Perazolo. Producción: Verónica Vaira. Todos los miércoles. 22 hs. Estreno: miércoles 3 de enero.

Espacio Fénix. Sala 1 (9 de julio esquina Av. San Martín. 1º piso)



“Reynadísimos del humor”. Espectáculo de humor con Pablo Rey, Thiago Rey, Eliana Fenix y Marcos Star y cuerpo de bailarines. De martes a domingos. 22:30 hs. Estreno: sábado 6 de enero.



“Fulanas de tal”. Show cómico musical con la dirección artística de Mati Ayala y Paul Bardot. De miércoles a lunes. 22 y 23:30 hs. Estreno: 27 de enero.



“Las Cocot”. Show humorístico musical con Marchel Gondou, Emilio Cura, Claudia Zapata Autino y dirección de Pablo Rey. De martes a domingos. 0 hs. Estreno: lunes 1º de enero.

“Calchín Canta”. Show musical de diferentes géneros con Consuelo Righetti, Franco Davite, Anabella Armanini, Lucas Molina, Pablo Peralta, Natalia Argüello e Iván Martínez. Incienso Producciones. Dirección: Héctor Luna.

Todos los días martes. 22 hs. Estreno: martes 9 de enero.



“Se dice de mí”. Espectáculo varieté con Victoria Galeano, Mago Marcos, Ani Arance y Ezequiel López. Dirección: Pablo Rey. Subert Producciones. Todos los días lunes. 22 hs.

Club de Teatro (Asunción 20)

“Travesía“. Comedia de Romina Rodríguez. Todos los días miércoles. 22:30 hs. Estreno: miércoles 20 de enero.

Auditorio Municipal (Liniers 50)

“Casting Show”. Espectáculo del taller de teatro inclusivo a cargo de la profesora Paula Di Rienzo. Todos los días lunes. 22 hs. Estreno: lunes 8 de enero.

Nivel 2 (Av. Uruguay esquina Jorge Descotte)



“Vuelo propio”. Nuevo espectáculo con Marina González, músicos en vivo y cuerpo de baile.

Todos los martes. 22 hs.