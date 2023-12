No es de Vegana Fest: la fiesta de memes, humor y baile que no te podés perder

No es de Vegana despide el año más Absurdo con una fiesta llena de memes, humor, perreo y pop para que todas las amichas de Córdoba brindemos por este año que se va. Musicalizan No es de Vegana, Kirana (Bresh), Lucyr3alg y participan el colectivo de dancers House of Kenwa y en Visuales Elfa.

SOBRE NO ES DE VEGANA:

No es de vegana es una página de memes creada en el año 2018. Además es una plataforma de difusión de contenidos. Actualmente cuenta con +650mil seguidores en Instagram.

No es de Vegana son Gluko Lin y Ariel Sosa, dos varones oriundos de Adelia María y Vicuña Mackenna que usan entre ellos el femenino y que instalaron la palabra “amicha” para reemplazar 'amiga'.

En el año 2014 vivían juntas en el barrio cordobés Alto Alberdi y dieron origen a la página de memes que hoy cuenta con una comunidad de más de 430 mil seguidores y un dialecto propio, absurdo, irónico y bizarro.

Entradas en ESTE LINK

Se popularizó principalmente durante la pandemia cuando el aburrimiento colectivo y la sobreexposición a las pantallas hicieron que la cuenta “explotara” y comenzaran a seguirla famosos y famosas de todo tipo.

NEDV llevó su formato de memes a la pista de baile, comenzando con fiestas virtuales para luego salir de gira por Córdoba, Buenos Aires y Rosario.

Viernes a la medianoche en Studio Theater. Rosario de Santa Fe 272.