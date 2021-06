Fly Fly Caroline estrenó el videoclip de "La tristeza"

La banda cordobesa presentó el videoclip de su último single "La tristeza". Se trata de una canción que se desarrolla en dos versiones, evidenciando el abanico de posibilidades y emociones que hay detrás de una gran composición.



Carolina Merlo, compositora de la banda, se adentra en esta narrativa doble y complementaria: "Los videos son muy opuestos al igual que las versiones. Pareciera que son de dos mundos diferentes y a la vez no, porque la canción y el mensaje es el mismo, pero están narrados desde dos ángulos muy distintos. El primero es la explosión, el vínculo con los demás. Y el segundo es muchísimo más íntimo, donde quisimos mostrar lo que sucede luego de la explosión: ese momento de reflexión, de vacío interno que vivimos les artistas cuando retornamos al momento donde no estamos haciendo arte."



José Gabriel Gentile, productor de ambas versiones, describe de manera precisa cada una de las caras de esta nueva canción de Fly Fly Caroline: La Tristeza I (Kanashimi) "es permitirnos llevar la emoción y las palabras a un contexto de alta energía, usando timbres no reales, guitarras fuera de lo común, mucho sound-designing para crear un ambiente inusual. Queríamos tener nosotros y darle al oyente una experiencia sonora intrigante, poderosa, diferente, una pincelada de animé musical."



La Tristeza II (Mahou) "es la bajada del mensaje a tierra. Es una versión mas cercana al alma original de la canción, sin embargo, no queríamos que sea solo una versión al piano. Por eso es una orquestación del arreglo original de piano y voz, desmembrando las melodías internas del piano con diferentes timbres, como una orquesta de sintetizadores y voces", agrega.