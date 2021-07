El próximo 10 de julio Foo Fighters liberará para el mundo su disco tributo a los Bee Gees, Hail Satin. No será exactamente Foo Fighters, sino esta banda cuyo nombre fue creado exclusivamente para esta misión homenaje a los hermanos Gibb: Dee Gees.

Serán un total de 10 pistas con las versiones de grandes clásicos de la banda disco como “You Should Be Dancing”, “Night Fever”, “Tragedy” y “More Than A Woman”, y “Shadow Dancing”.

Desde hoy ya se puede escuchar y ver un adelanto con You Should Be Dancing en una onda metalera, gutural y muy pero muy disco.