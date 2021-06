Geluk incluye en sus novedades de la semana, este documental homenaje al poeta Raúl Zurita cuya obra retrata los horrores acontecidos en su Chile natal, pero que son un reflejo en toda Latinoamérica.



"El documental explora las acciones poéticas que Zurita ha realizado a lo largo de su vida. Acciones que ha impregnado en su propio cuerpo, en el cuerpo de la tierra y del cielo. Tiene Parkinson desde hace 17 años. El deterioro es paulatino y en esta etapa se está acelerando, sin embargo logra desarrollar una intensa vitalidad, contraponiendo la vida frente al ocaso. No teme enfrentarse a las preguntas en torno a su propia muerte. Poesía y cuerpo-espacio, son en Zurita una trama indisoluble. Poemas que solo se contemplan desde el Cielo, desde el mar o desde la tierra mirando el Cielo. Su poesía es la búsqueda de la luz desde la oscuridad", se anticipa en el comunicado de difusión.



"A veces me despierto y digo: estoy acostado en la cama, va a ser un soplo y así voy a estar, empezando a mirar el infinito. Entonces, nadie que piense, no puede no pensar en la muerte. Seguramente el pensamiento sobre la muerte es lo que definió lo humano. El pensar siempre versa sobre la muerte. Ese es su origen, creo, desde el origen del pensamiento… Antes del golpe militar estaba listo para suicidarme. Pero veía cómo mataban gente, cómo las desaparecían, y me pareció ridículo matarme. O sea, era totalmente ridículo, entonces en ese sentido, en lo personal, yo podría decir que posiblemente a mí el golpe militar me salvó la vida”, dice Raúl Zurita.



"Zurita, verás no ver" está disponible hasta el domingo 20 en gelukcinema.com. El valor del acceso es de $200.



Mirá el tráiler: