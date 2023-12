Las postulaciones para la 81ª edición de los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood están encabezadas por las películas "Barbie" y "Oppenheimer", así como la serie "Succession". Estos destacados trabajos dominan la lista de nominados, con "Barbie" de Greta Gerwig y "Oppenheimer" de Christopher Nolan a la cabeza con nueve y ocho nominaciones, respectivamente. Les siguen de cerca "Los asesinos de la luna" de Martin Scorsese y "Pobres criaturas" de Yorgos Lanthimos, ambas con siete candidaturas.

En el ámbito televisivo, la última temporada de la serie "Succession" encabeza las nominaciones con un total de nueve candidaturas. La entrega de premios se llevará a cabo el 7 de enero en Beverly Hills, California.

La competencia en cine:

La lucha por el premio a la mejor película dramática contará con la presencia de "Anatomía de una caída" de Justine Triet, "La zona de interés" de Jonathan Glazer, "Vidas pasadas" de Celine Song, "Maestro" de Bradley Cooper, así como las ya mencionadas "Los asesinos de la luna" y "Oppenheimer".

En la categoría de mejor película de comedia o musical en los Globos de Oro, se encuentran nominadas "Air" de Ben Affleck, "American Fiction" de Cord Jefferson, "Los que se quedan" de Alexander Payne, "Secretos de un escándalo" de Todd Haynes, "Pobres criaturas" de Yorgos Lanthimos y "Barbie" de Greta Gerwig.

Greta Gerwig competirá por el premio a la mejor dirección junto a Scorsese, Nolan, Cooper, Song y Lanthimos.

El filme español "La sociedad de la nieve" de Juan Antonio Bayona, candidato al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, competirá con "Anatomía de una caída" de Francia, "Yo, capitán" de Matteo Garrone de Italia, "Fallen Leaves" (Hojas de otoño)de Aki Kaurismäki de Finlandia, "La zona de interés" de Jonathan Glazer del Reino Unido y "Vidas pasadas" de Celine Song.

En la recién creada categoría que reconoce el "logro cinematográfico y de taquilla" del año, popularmente conocida como el premio al mejor blockbuster, destacan nominadas Taylor Swift con la película sobre su gira "The Eras Tour", junto con "Barbie", "Oppenheimer", "John Wick 4", "Super Mario Bros", "Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1" y "Spider-Man: Cruzando el Multiverso".

La competencia en televisión:

En el ámbito televisivo, la última entrega de "Succession" lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguida por la segunda temporada de "The Bear" y la tercera de "Only Murders in the Building", ambas con cinco nominaciones cada una. También se destaca "The Crown", que aspira a cuatro galardones con la primera parte de su sexta y última temporada.

La categoría de mejor serie dramática presenta una competencia intensa entre "Succession", "1923", "The Crown", "La diplomática", "The Morning Show" y la ficción apocalíptica "The Last of Us".

En el género de comedia, las contendientes al premio a la mejor serie del año incluyen 'Colegio Abbott', “Barry”, “The Bear”, “Jury Duty”, “Only Murders in the Building” y “Ted Lasso”.

En la categoría de mejor miniserie o telefilme, las nominadas son “La luz que no puedes ver”, “Bronca”, “Todos quieren a Daisy Jones”, la cuarta temporada de “Fargo”, “Compañeros de ruta” y “Cocina con química”.

Además, en el ámbito televisivo, se introduce una nueva categoría que reconoce el mejor monólogo de comedia en vivo. Los nominados en esta categoría son Ricky Gervais por “Ricky Gervais: Armageddon”; Trevor Noah por “Trevor Noah: Where Was I”; Chris Rock por “Chris Rock: Selective Outrage”; Amy Schumer por “Amy Schumer: Emergency Contact”; Sarah Silverman por “Sarah Silverman: Someone You Love”; y Wanda Sykes por “Wanda Sykes: I'm an Entertainer”.