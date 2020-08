Groove Armada - Lover 4 Now (feat. Todd Edwards) (Official Video)

La banda inglesa Groove Armada difundió su último videoclip de la nueva canción "Lover 4 Now"(feat Todd Edwards)

En el clip animado se retrata una historia de amor de perros y gatos recontada para la era virtual.

Las mascotas navegan por el romance a larga distancia en este film dirigido por Fons Scheidon.

Las cualidades oníricas del último single del dúo están perfectamente representadas en esta historia animada de un amor floreciente encerrado entre los excéntricos personajes protagonistas del video: Cosmo el gato y Mio el perro. Al vivir en hogares que no muestran signos de vida humana, Cosmo y Mio se ayudan con el contenido del refrigerador y la despensa, y encuentran consuelo y compañía a través de su video chat.

Fons Schiedon de Nueva York, explica: “Escribí el tratamiento cuando Nueva York cerraba para manejar el brote de coronavirus. Durante semanas, la ciudad permaneció inquietantemente silenciosa, excepto por el frecuente sonido de las ambulancias. Una grabación de audio de ese paisaje sonoro tomada desde mi techo es con lo que comienza el video. Desde el aislamiento de un apartamento pequeño, y mi estudio improvisado ahora apretujado en un rincón de la habitación, los horribles escenarios futuros simplemente se escribieron solos".

Los oyentes se transportan instantáneamente a la nebulosa realidad alternativa de la curiosidad y los paisajes urbanos sepia de Schiedon con nuestros dos personajes principales atravesando el mundo digital de las citas en línea, encarnando la emoción de conocer a alguien nuevo y, como explica Schiedon, la animación podría ser "una buena metáfora para los últimos meses… trabajando en algo de forma aislada, pero virtualmente apoyado por otros”.

Las voces de la leyenda de House y Garage, Todd Edwards, complementan a la perfección la naturaleza lúdica y eufórica de la animación que lo acompaña: es difícil no estar inmerso en el vibrante mundo de audio de Groove Armada, este último single es solo un vistazo de lo que su próximo álbum “Edge of the Horizon” tiene para ofrecer.